Ligabericht
Bitterer Nachmittag für Mahamoud Moitatchiou (l.) und die SG Eschenburg. In der Fußball-Gruppenliga gibt es eine Packung gegen den FSV Cappel. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Bitterer Nachmittag für Mahamoud Moitatchiou (l.) und die SG Eschenburg. In der Fußball-Gruppenliga gibt es eine Packung gegen den FSV Cappel. (Archivfoto) © Jens Schmidt

SG Eschenburg kommt mächtig unter die Räder

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg erlebt die SG Eschenburg einen bitteren Nachmittag. Stark präsentiert sich hingegen der SC Waldgirmes U23 +++

Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat die SG Eschenburg eine deutliche Niederlage gegen den FSV Cappel kassiert. Derweil trennten sich Türk Ata Spor Wetzlar und der SV Bauerbach mit einem Unentschieden.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

