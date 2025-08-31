SG Eschenburg kommt mächtig unter die Räder

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat die SG Eschenburg eine deutliche Niederlage gegen den FSV Cappel kassiert. Derweil trennten sich Türk Ata Spor Wetzlar und der SV Bauerbach mit einem Unentschieden.