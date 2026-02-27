Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
SG Eschenburg ist in Wieseck auf Bonuspunkte aus
Teaser GL GI/MR: +++ Bereits das zweite Restrunden-Pflichtspiel steht für die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg an. Anpfiff: Am Samstag um 17.30 Uhr bei der TSG Wieseck +++
Eschenburg. Bereits das zweite Restrunden-Pflichtspiel steht für die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg an. Nach der deutlichen 0:4-Heimniederlage gegen den Rangdritten SG Kinzenbach gastiert das Team von Yannick Weber am Samstag um 17.30 Uhr beim Tabellensechsten TSG Wieseck (6.).