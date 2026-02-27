 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligavorschau

SG Eschenburg ist in Wieseck auf Bonuspunkte aus

Teaser GL GI/MR: +++ Bereits das zweite Restrunden-Pflichtspiel steht für die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg an. Anpfiff: Am Samstag um 17.30 Uhr bei der TSG Wieseck +++

von Redaktion · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

Eschenburg. Bereits das zweite Restrunden-Pflichtspiel steht für die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg an. Nach der deutlichen 0:4-Heimniederlage gegen den Rangdritten SG Kinzenbach gastiert das Team von Yannick Weber am Samstag um 17.30 Uhr beim Tabellensechsten TSG Wieseck (6.).

