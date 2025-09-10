 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Fußball, Schmuckfoto: Archivfoto: Lorenz Pietzsch © Lorenz Pietzsch
SG Eschenburg II siegt mit Glück und Geschick

Teaser KLA DILLENBURG: +++ In einem Nachholspiel der Fußball-A-Liga Dillenburg hat die SG Eschenburg zwei ihrer wenigen Chancen genutzt, währen die SSG Breitscheid schier verzweifelte +++

Eschenburg. Die SG Eschenburg hat am Dienstagabend ihr Nachholspiel gegen die SSG Breitscheid mit 2:0 (1:0) gewonnen und sich in der Fußball-A-Liga auf Rang sieben verbessert. Die Gäste erarbeiteten sich vor schätzungsweise 50 Zuschauern viele gute Tormöglichkeiten, blieben auch unter Trainer Patrick Rausch glücklos.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

