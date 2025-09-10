SG Eschenburg II siegt mit Glück und Geschick

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Eschenburg. Die SG Eschenburg hat am Dienstagabend ihr Nachholspiel gegen die SSG Breitscheid mit 2:0 (1:0) gewonnen und sich in der Fußball-A-Liga auf Rang sieben verbessert. Die Gäste erarbeiteten sich vor schätzungsweise 50 Zuschauern viele gute Tormöglichkeiten, blieben auch unter Trainer Patrick Rausch glücklos.