SG Eschenburg hält SG Obbornhofen/Bellersheim in Zaum

Eschenburg-Eibelshausen. Die SG Eschenburg hat die Siegesserie der SG Obbornhofen/Bellersheim in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg am Donnerstagabend beendet. In der Neuansetzung der Partie machte das Gästeteam von Ralf Landgraf zwar einen Rückstand wett, kam nach zuvor acht Erfolgen am Stück aber nicht über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden beim Tabellen-16. hinaus. Trotzdem reichte der Zähler für den Sprung auf Platz fünf.