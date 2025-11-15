 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
In dieser Szene war Benny Sabau (r.) von der SG Eschenburg in einer Abwehraktion gefordert, beim 1:1 im Fußball-Gruppenliga-Spiel gegen die SG Obbernhofen/Bellersheim erzielt er das Tor für seine Farben. (Archivfoto) © Jörg Heinrich
In dieser Szene war Benny Sabau (r.) von der SG Eschenburg in einer Abwehraktion gefordert, beim 1:1 im Fußball-Gruppenliga-Spiel gegen die SG Obbernhofen/Bellersheim erzielt er das Tor für seine Farben. (Archivfoto) © Jörg Heinrich

SG Eschenburg hält SG Obbornhofen/Bellersheim in Zaum

Teaser GL GI/MR: +++ In einer neu angesetzten Partie der Fußball-Gruppenliga gelingt dem Favoriten aus dem Kreis Gießen in Eibelshausen kein Sieg. Und hätte sogar durchaus verlieren können +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
SG O/B
SG Eschenburg

Eschenburg-Eibelshausen. Die SG Eschenburg hat die Siegesserie der SG Obbornhofen/Bellersheim in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg am Donnerstagabend beendet. In der Neuansetzung der Partie machte das Gästeteam von Ralf Landgraf zwar einen Rückstand wett, kam nach zuvor acht Erfolgen am Stück aber nicht über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden beim Tabellen-16. hinaus. Trotzdem reichte der Zähler für den Sprung auf Platz fünf.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 015.11.2025, 12:20 Uhr
RedaktionAutor