SG Eschenburg empfängt Türkiyemspor Gießen

Eschenburg. Mund abputzen, weiter geht’s: Getreu dieses Credos kehrt die SG Eschenburg, nach der 1:3-Pleite bei Spitzenreiter TSF Heuchelheim am Sonntag in den Ring der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zurück. Die binnen der Restrunde so formstarke SGE empfängt um 15 Uhr auf der Grünfläche in Eiershausen den abstiegsbedrohten Aufsteiger Türkiyemspor Gießen.