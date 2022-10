SG Eschenburg dreht Partie

Die SG Eschenburg und die Kickers Erdhausen lieferten in der ersten Halbzeit ein richtig flottes Spiel ab. Zu Beginn waren die Gastgeberinnen etwas mehr am Drücker, doch die Gäste aus dem Hinterland kamen mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie. Seraphina Beck brachte die Kickers nach Vorlage von Emily Eberl nach 22 Minuten in Führung. Nur 2 Minuten später hatte Beck die große Möglichkeit die Führung auszubauen, doch Ihr Abschluss ging knapp über die Latte. Die Gastgeberinnen drückten im Anschluss nochmal aufs Tempo und hatten bei einem Lattentreffer Pech nicht noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielt zu haben.

im 2. Durchgang flachte das Spiel zunächst etwas ab. Die Gastgeberinnen machten zwar das Spiel, kamen aber zunächst kaum in den torgefährlichen Raum. Die Gäste aus Erdhausen hatten einige Kontermöglichkeiten, spielten diese aber nicht sauber zu Ende. Mit dem 1:1 Ausgleich durch Natalia Stoll in der 67. Minute kippte die Partie dann zu Gunsten der SGE. Die Gäste konnten nur noch selten für Entlastung sorgen, so dass der Druck auf das eigene Tor immer stärker wurde. 3 Minuten vor Spielende erzielte Stoll Ihren zweiten Treffer und brachte Eschenburg auf die Siegerstraße. In der Nachspielzeit konnte Svenja Kerstin Schäfer mit einem Foulelfmeter sogar noch auf 3:1 erhöhen.