SG Eschenburg denkt nicht ans Nachlassen

Eschenburg. Die Rückrunde in der Fußball-Gruppenliga verläuft für die SG Eschenburg ausgesprochen positiv. Unter der Leitung von Trainer Michael Heinz bleibt die Mannschaft in ihren jüngsten letzten vier Ligaspielen ungeschlagen. Die Mannschaft will diese Serie am Samstag ab 14.30 Uhr bei der SG Oberes Edertal fortsetzen.