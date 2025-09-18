 2025-09-18T06:43:20.841Z

Ligavorschau
SG Eschenburg braucht im Kellerduell drei Punkte

Teaser GL GI/MR: +++ In der vergangenen Saison hat die SG Eschenburg beide Partien gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim gewonnen. Doch für schöne Erinnerungen wird es am Sonntag keine Zähler geben +++

Eschenburg. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg steht die SG Eschenburg mit dem Rücken zur Wand. Nach dem 2:1-Auftakterfolg gegen die TSG Wieseck setzte es acht Niederlagen in Serie - Platz 17. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt die Elf von Trainer Yannick Weber in Eiershausen den Tabellenvierzehnten SG Obbornhofen/Bellersheim, die bisher ebenfalls wenig überzeugt hat – ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

