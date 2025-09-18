Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Eschenburg braucht im Kellerduell drei Punkte
Teaser GL GI/MR: +++ In der vergangenen Saison hat die SG Eschenburg beide Partien gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim gewonnen. Doch für schöne Erinnerungen wird es am Sonntag keine Zähler geben +++
Eschenburg. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg steht die SG Eschenburg mit dem Rücken zur Wand. Nach dem 2:1-Auftakterfolg gegen die TSG Wieseck setzte es acht Niederlagen in Serie - Platz 17. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt die Elf von Trainer Yannick Weber in Eiershausen den Tabellenvierzehnten SG Obbornhofen/Bellersheim, die bisher ebenfalls wenig überzeugt hat – ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt.