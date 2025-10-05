 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Sorgt für die Führung für die SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga: Denny Diebel (l.) in Aktion. (Archivfoto) © Jonathan Ortmann
SG Eschenburg beendet die Durststrecke

Teaser GLGI/MR: +++ Die Gruppenliga-Fußballer atmen nach dem Sieg gegen Eintracht Lollar auf. Warum der Sieg verdient war und wer sich Bestnoten verdient hat+++

Eschenburg-Eibelshausen . Die SG Eschenburg hat in der Fußball-Gruppenliga wichtige Punkte eingefahren. Das Schlusslicht setzte sich gegen Eintracht Lollar mit 3:1 (1:0) durch. Für die Gastgeber war es der erste Sieg nach zuvor neun (!) Pleiten in Folge.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

