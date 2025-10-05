SG Eschenburg beendet die Durststrecke

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Eschenburg-Eibelshausen . Die SG Eschenburg hat in der Fußball-Gruppenliga wichtige Punkte eingefahren. Das Schlusslicht setzte sich gegen Eintracht Lollar mit 3:1 (1:0) durch. Für die Gastgeber war es der erste Sieg nach zuvor neun (!) Pleiten in Folge.