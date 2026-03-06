SG Ertingen empfängt Mengen, SG Ummendorf ist in Hundersingen zu Gast

Der TSV Kirchberg steht mit 30 Punkten auf Rang acht und möchte nach der 0:4-Niederlage gegen die SGM Ummendorf/Fischbach wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Der SV Uttenweiler reist als Tabellenfünfter mit 31 Punkten an und überzeugte zuletzt mit einem 5:2 gegen den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen. Beide Mannschaften liegen punktetechnisch nur einen Punkt auseinander, sodass die Partie direkte Auswirkungen auf die obere Tabellenhälfte haben kann. Im Hinspiel gewann der TSV Kirchberg/Iller beim SV Uttenweiler mit 3:0. ---



Die SGM Blönried/Ebersbach steht mit 16 Punkten auf Rang 14 und sammelte zuletzt mit dem 1:0 gegen den FV Bad Saulgau 04 wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die SG Ringschnait/Mittelbuch ist mit 40 Punkten Tabellendritter und zeigte beim 3:2 in Steinhausen große Moral, nachdem sie einen 0:2-Rückstand noch gedreht hatte. Die Rollen sind damit klar verteilt: Während Blönried/Ebersbach weitere Punkte gegen den Abstieg benötigt, will Ringschnait/Mittelbuch seine Position in der Spitzengruppe behaupten. Im Hinspiel gewann die SG Ringschnait / Mittelbuch mit 3:0.

---



Der SV Hohentengen steht mit 30 Punkten auf Rang sieben und greift nach der Winterpause nun wieder ins Geschehen ein. Der FC 1911 Krauchenwies liegt mit 28 Punkten auf Platz elf und musste zuletzt eine deutliche 2:5-Niederlage beim SV Uttenweiler hinnehmen. Für beide Teams ist das Spiel eine Gelegenheit, sich im Mittelfeld der Tabelle neu zu positionieren. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1.

---



Der FV Rot bildet mit acht Punkten weiterhin das Tabellenende und musste zuletzt eine klare 0:4-Niederlage gegen den FC Mengen hinnehmen. Der VfB Gutenzell steht mit 21 Punkten auf Rang zwölf und startete mit einem 1:1 beim SV Sigmaringen solide in die Rückrunde. Für Rot ist das Heimspiel eine wichtige Gelegenheit, um den Rückstand im Abstiegskampf zu verkürzen. Gutenzell kann dagegen mit einem Sieg seinen Vorsprung auf die unteren Tabellenplätze weiter ausbauen. Im Hinspiel gewann der VfB Gutenzell mit 4:0.

---



Der SF Hundersingen belegt mit 29 Punkten Rang neun und überzeugte zuletzt mit einem 1:0-Heimsieg gegen den SV Sulmetingen. Die SGM Ummendorf/Fischbach steht mit 44 Punkten auf Platz zwei und setzte mit dem 4:0-Auswärtssieg beim TSV Kirchberg/Iller ein deutliches Zeichen. Damit bleibt Ummendorf/Fischbach erster Verfolger des Tabellenführers FC Mengen. Hundersingen möchte seine Form bestätigen. Im Hinspiel gewann der SF Hundersingen mit 4:1.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen SV Sigmaringen Sigmaringen 15:00 PUSH



Der SV Steinhausen an der Rottum steht mit 16 Punkten auf Rang 15 und musste zuletzt eine bittere 2:3-Niederlage gegen die SG Ringschnait/Mittelbuch hinnehmen. Der SV Sigmaringen ist mit 35 Punkten Vierter und spielte am vergangenen Spieltag 1:1 gegen den VfB Gutenzell. Während Steinhausen dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, will Sigmaringen den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Die Ausgangslage spricht klar für die Gäste, doch der Druck liegt auf beiden Seiten. Im Hinspiel gewann der SV Sigmaringen mit 3:2.

---



Der FV Bad Saulgau 04 steht mit 14 Punkten auf Rang 16 und musste zuletzt eine 0:1-Niederlage bei der SGM Blönried/Ebersbach hinnehmen. Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach ist mit 13 Punkten Siebzehnter und steckt ebenfalls tief im Tabellenkeller. Beide Mannschaften benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Entsprechend groß ist die Bedeutung dieses direkten Duells im unteren Tabellendrittel. Im Hinspiel trennten sich die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach und der FV Bad Saulgau 04 1:1.

---



Der SG Ertingen / Binzwangen steht mit 17 Punkten auf Rang 13 und holte zuletzt beim 0:0 in Ochsenhausen einen Punkt. Tabellenführer FC Mengen führt die Liga mit 49 Punkten weiterhin souverän an und gewann am vergangenen Spieltag mit 4:0 beim FV Rot. Damit bleibt Mengen auch nach 19 Spielen ohne Niederlage. Für Ertingen/Binzwangen ist die Partie eine schwierige Aufgabe gegen den klaren Favoriten. Im Hinspiel gewann der FC Mengen deutlich mit 5:0.

---

Morgen, 17:30 Uhr SV Ochsenhausen Ochsenhausen SV Sulmetingen Sulmetingen 17:30 PUSH



Der SV Ochsenhausen liegt mit 28 Punkten auf Rang zehn und kam zuletzt gegen den SG Ertingen/Binzwangen nicht über ein 0:0 hinaus. Der SV Sulmetingen belegt mit 30 Punkten Platz sechs, musste sich am vergangenen Spieltag jedoch beim SF Hundersingen mit 0:1 geschlagen geben. Beide Teams befinden sich im dicht besetzten Tabellenmittelfeld und wollen den Anschluss an die oberen Plätze halten. Ochsenhausen könnte bei einem Heimsieg den SV Sulmetingen überholen. Im Hinspiel gewann der SV Sulmetingen mit 2:0.







