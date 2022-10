SG erobert Rang 2

Nachdem die SG die Druckphase der Gäste in den Anfangsminuten unbeschadet überstanden hatte, wurde man selbst mutiger und nutzte prompt die erste Gelegenheit zur 1:0 Führung. Robert Czech flankte von der rechten Seite auf seinen Bruder Michael, der die Kugel artistisch per Seitfallzieher im Kasten versenkte (15.). Wenig später hatte Czech die Riesenchance, den Vorsprung auszubauen. Die Ballannahme war aber freistehend zu unsauber, Christian Gartner scheiterte im Nachschuss am DJK-Keeper. Bis zur Pause tat sich in beiden Strafräumen dann nicht mehr viel.

Kurz nach Wiederanpfiff wurde Hans Berger vom Unparteiischen nach wiederholtem Foulspiel für zehn Minuten vom Feld geschickt. Zwar überstand man diese Phase ohne Gegentor, so war es in der 63. Minute kurz nach Ablauf der Zeitstrafe dennoch passiert - Maximilian Prex bugsierte eine scharfe Freistoßflanke unglücklich ins eigene Tor zum 1:1 Ausgleich. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht beirren und spielten weiter mutig nach vorne. In der 69. Minute verwertete Michael Czech erneut eine Flanke seines Bruders Robert, diesmal per Kopf, zur 2:1 Führung. Dornwang fand auch danach kein probates Mittel gegen eine überlegene SG Gerzen/Aham. So blieb es wiederum Michael Czech vorbehalten, mit seinem dritten Treffer in der 81. Minute für die entgültige Entscheidung zu sorgen. Der Torjäger schob nach Querpass des eingewechselten Manfred Eckart zum 3:1 Endstand ein.

Das Vorspiel der Reservemannschaften entschied Gerzen/Aham mit 5:1 für sich. Die Treffer der SG erzielten Johannes Bachmeier (2), Konrad Zehetbauer, Florian Brandl und Andre Rossek. Damit führt man die Tabelle der Reserverunde wieder an. Am kommenden Sonntag gastiert man bei der SpVgg Loiching. Anpfiff ist bereits um 14 Uhr (Reserven 16 Uhr).