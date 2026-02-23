Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang trumpft auf, packendes 2:2 in Süßen
Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?
Ein mitreißendes Duell, das von großer Leidenschaft und unbändigem Einsatz geprägt war! Den ersten Grund zum Jubeln lieferte Dominik Despot (21.), der die Hausherren in Führung brachte. Doch die SGM Höllbach zeigte sich unbeeindruckt und hielt mit viel Herz dagegen, was noch vor dem Seitenwechsel durch den Ausgleich von Ebrima Ceesay (38.) belohnt wurde. Mit neuem Schwung kam die Heimelf aus der Kabine: Erneut war es der treffsichere Despot (51.), der die Weichen für die Spielgemeinschaft stellte. In einer packenden Schlussphase warf Höllbach alles nach vorne, doch Hakan Demir (80.) machte mit seinem Treffer zum 3:1 alles klar. Ein Nachmittag voller Spielfreude, der die Fans bis zum Abpfiff in Atem hielt.
Ein packender Schlagabtausch, der von der ersten bis zur letzten Minute durch Leidenschaft und großen Kampfgeist bestach! Bereits früh in der Begegnung sorgte Luca Pantina (7.) für Jubelstürme im Lager des VfR Süßen und brachte sein Team in Führung. Doch der TSV Eschenbach bewies eine enorme Moral und kämpfte sich mit viel Herz zurück in die Partie: Jonas Reik (38.) markierte noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich. Die zweite Halbzeit startete furios, als Hansjörg Aust (48.) die Begegnung kurz nach Wiederanpfiff zugunsten der Gäste drehte. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In einer hochemotionalen Phase behielt Viktor Kqiraj (50.) die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum erneuten Ausgleich. Ein intensives Duell, das durch puren Siegeswillen auf beiden Seiten geprägt war und die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.