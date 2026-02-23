SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang trumpft auf, packendes 2:2 in Süßen

VfR Süßen – TSV Eschenbach 2:2

Ein packender Schlagabtausch, der von der ersten bis zur letzten Minute durch Leidenschaft und großen Kampfgeist bestach! Bereits früh in der Begegnung sorgte Luca Pantina (7.) für Jubelstürme im Lager des VfR Süßen und brachte sein Team in Führung. Doch der TSV Eschenbach bewies eine enorme Moral und kämpfte sich mit viel Herz zurück in die Partie: Jonas Reik (38.) markierte noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich. Die zweite Halbzeit startete furios, als Hansjörg Aust (48.) die Begegnung kurz nach Wiederanpfiff zugunsten der Gäste drehte. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In einer hochemotionalen Phase behielt Viktor Kqiraj (50.) die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum erneuten Ausgleich. Ein intensives Duell, das durch puren Siegeswillen auf beiden Seiten geprägt war und die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.

FTSV Kuchen – TSGV Albershausen abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.