SG erkämpft sich mit Willensleistung einen Punkt

Die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten klaut dem selbsternannten Aufstiegsaspiranten VfL Leipheim zwei wichtige Punkte und zeigt zum ersten Mal gegen ein Top- Team der Liga, dass man sich gegen keinen Gegner verstecken muss.
Bereits früh gab es den ersten Schock für die SG. Nach 10 Minuten pfiff der teils überforderte Schiedsrichter Christoph Bronnhuber einen stark zweifelhaften Elfmeter. Torhüter Felix Siegmann konnte den schwach geschossenen Strafstoß jedoch problemlos entschärfen.
Nach 13 Minuten sollte es dann aber doch zur frühen Führung für die Gäste kommen. Spielertrainer Alexander Bechthold, ansonsten von Chris Krier aus der Partie genommen, erzielte das 1:0. Schien dies nicht schlimm genug, verletzte sich Rene Raith in der Aktion zuvor wohl schlimm am Knie und musste die Begegnung früh beenden.
In Folge entwickelte sich ein kurzweiliges und vor allem spielerisch ansehnliches A-Klassen Spiel in Mönstetten. Die SG kam immer besser ins Spiel und übernahm Mitte der ersten Halbzeit das Kommando auf dem Platz. Die beiden im Vorhinein ausgemachten Top Spieler Bechthold und Diego Guerrero konnten ohne Problem von der heimischen Verteidigung aus dem Spiel genommen werden und so wusste sich Leipheim zum Teil nur noch mit groben Unsportlichkeiten und Emotionen von der Trainerbank und Zuschauerseite zum Helfen.
Drei klare rote Karten nach Tätlichkeiten hätte Schiedsrichter Bronnhuber verteilen müssen, jedoch belies er es zum Unmut der Heimmannschaft bei zwei 10 Minuten- Strafen und einer gelben Karte.
Das inzwischen hitzige Duell war während der zweiten Halbzeit mehrmals länger unterbrochen, weshalb der Spielfluss immer wieder stockte.
Die Spielgemeinschaft lies sich von allem Übel aber nicht aufhalten und drückte weiter auf den verdienten Ausgleich. 89 Minuten sollte es dauern, bis Benedikt Schätte mit seinem vierten Saisontor die Heimfans erlöste und den viel umjubelten Ausgleich schoss.
Leipheim konnte nichts mehr entgegensetzen und so beendete der Unparteiische wenige Minuten später das Spiel.
Während die Heimmannschaft mit dem Punkt sehr gut leben kann und im Nachholspiel am Mittwoch gegen die Zweitvertretung des FC Günzburg zum Tabellenführer Leipheim aufschließen kann, müssen die Gäste für Ihr gestecktes Saisonziel noch eine gewaltige Schippe drauflegen.
Autor: Maximilian Tausend