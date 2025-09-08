SG erkämpft sich mit Willensleistung einen Punkt Verlinkte Inhalte AK West 2 SG Röfingen Leipheim

Die SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten klaut dem selbsternannten Aufstiegsaspiranten VfL Leipheim zwei wichtige Punkte und zeigt zum ersten Mal gegen ein Top- Team der Liga, dass man sich gegen keinen Gegner verstecken muss. Bereits früh gab es den ersten Schock für die SG. Nach 10 Minuten pfiff der teils überforderte Schiedsrichter Christoph Bronnhuber einen stark zweifelhaften Elfmeter. Torhüter Felix Siegmann konnte den schwach geschossenen Strafstoß jedoch problemlos entschärfen.

Nach 13 Minuten sollte es dann aber doch zur frühen Führung für die Gäste kommen. Spielertrainer Alexander Bechthold, ansonsten von Chris Krier aus der Partie genommen, erzielte das 1:0. Schien dies nicht schlimm genug, verletzte sich Rene Raith in der Aktion zuvor wohl schlimm am Knie und musste die Begegnung früh beenden. In Folge entwickelte sich ein kurzweiliges und vor allem spielerisch ansehnliches A-Klassen Spiel in Mönstetten. Die SG kam immer besser ins Spiel und übernahm Mitte der ersten Halbzeit das Kommando auf dem Platz. Die beiden im Vorhinein ausgemachten Top Spieler Bechthold und Diego Guerrero konnten ohne Problem von der heimischen Verteidigung aus dem Spiel genommen werden und so wusste sich Leipheim zum Teil nur noch mit groben Unsportlichkeiten und Emotionen von der Trainerbank und Zuschauerseite zum Helfen.