SG entführt Punkt aus Sallern

So., 23.10.2022, 14:00 Uhr

Auf fast unbespielbarem Rasen ergab sich ein kampfbetontes Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Routinier Pirzer konnte die SG schon nach 2 Minuten nach Flanke von Bosl in Führung bringen, und Pielenhofen/Steinsberg II versuchte in der Folge, die Führung zu verteidigen. Sallern hatte mehr vom Spiel und erzielte noch vor der Pause den Ausgleich nach einem Fehler im Aufbauspiel. In der zweiten Halbzeit gab es weiterhin wenig Entlastung für die SG, und Sallern vergab einige weitere Chancen auf die Führung. Die SG konnte aber das Remis über 90 Minuten hinweg verteidigen und kann zufrieden sein mit dem hart erkämpften Punkt.