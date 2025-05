SG Englis/K./A. zieht sich aus der Kreisoberliga zurück

Die SG Englis/Kerstenhausen/Arnsbach wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Kreisoberliga Schwalm-Eder antreten. Wie nun offiziell bestätigt wurde, hat der Verein einen entsprechenden Antrag auf Rückzug gestellt, dem der Kreis-Fußball-Ausschuss bereits zugestimmt und den Vorgang an den Hessischen Fußball-Verband weitergeleitet hat.