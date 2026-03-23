SG Englis/K/A stellt früh die Weichen für 2026/27

Die SG Englis/K/A treibt die Planungen für die Saison 2026/27 frühzeitig voran und setzt dabei auf interne Lösungen. Mit Daniel Nolting und Sebastian Kaiser übernehmen zwei langjährige Vereinsmitglieder künftig die Verantwortung an der Seitenlinie.
Beide kennen Verein und Umfeld bestens, waren sowohl im Jugend als auch im Seniorenbereich aktiv und stehen für die Philosophie der SG.
Sebastian Kaiser sagt: „Für mich schließt sich bei der SG EKA ein Kreis. Nachdem ich hier selbst jahrelang auf dem Platz stand, freue ich mich, nun in einer neuen Rolle Verantwortung zu übernehmen. Dass ich meine erste Trainerstation gemeinsam mit meinem damaligen Mitspieler Daniel antreten darf, macht die Sache besonders.“
Daniel Nolting ergänzt: „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, meinen Heimatverein zu unterstützen. Die Umstrukturierung im Verein hat mich in den Gesprächen überzeugt, sodass wir uns schnell einig wurden. Jetzt gilt es, den Kader in der Breite weiter aufzustellen, um zur neuen Saison eine schlagkräftige Mannschaft zu formen.“
Beide formulieren zudem einen klaren Anspruch: „Wir wollen die Leidenschaft, die wir früher als Spieler für die SG hatten, jetzt als Trainer weitergeben und eine Mannschaft formen, die füreinander einsteht und den Zuschauern Freude bereitet.“
Rückkehr von Hellmuth verstärkt den Kader
Auch im Kader gibt es Bewegung: Mit Tim Hellmuth kehrt ein bekanntes Gesicht zur SG zurück. Der Offensivspieler war bereits viele Jahre im Verein aktiv und bringt neben sportlicher Qualität auch enge Verbindungen ins Team mit.
Hellmuth erklärt: „Ich möchte mich bei der SG Ohetal bedanken, dass ich dort viele großartige Menschen kennenlernen durfte. Durch die neue Strukturierung im Vorstand der SG Englis wurden wichtige Weichen gestellt. Gemeinsam mit vielen Freunden im Team möchte ich meinen Teil dazu beitragen, diese Ziele auf dem Platz umzusetzen.“
Zudem blickt er positiv auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam: „Ich freue mich darauf, unter Daniel und Seppel zu spielen. Ich stand mit beiden bereits auf dem Platz und bin überzeugt, dass sie die richtigen für diese Aufgabe sind.“