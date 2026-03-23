SG Englis/K/A stellt früh die Weichen für 2026/27 Neues Trainerduo aus den eigenen Reihen und Rückkehrer Hellmuth sorgen für Aufbruchsstimmung von red · Heute, 08:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: SG Englis/K/A

Die SG Englis/K/A treibt die Planungen für die Saison 2026/27 frühzeitig voran und setzt dabei auf interne Lösungen. Mit Daniel Nolting und Sebastian Kaiser übernehmen zwei langjährige Vereinsmitglieder künftig die Verantwortung an der Seitenlinie.

Beide kennen Verein und Umfeld bestens, waren sowohl im Jugend als auch im Seniorenbereich aktiv und stehen für die Philosophie der SG. Sebastian Kaiser sagt: „Für mich schließt sich bei der SG EKA ein Kreis. Nachdem ich hier selbst jahrelang auf dem Platz stand, freue ich mich, nun in einer neuen Rolle Verantwortung zu übernehmen. Dass ich meine erste Trainerstation gemeinsam mit meinem damaligen Mitspieler Daniel antreten darf, macht die Sache besonders.“

Daniel Nolting ergänzt: „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, meinen Heimatverein zu unterstützen. Die Umstrukturierung im Verein hat mich in den Gesprächen überzeugt, sodass wir uns schnell einig wurden. Jetzt gilt es, den Kader in der Breite weiter aufzustellen, um zur neuen Saison eine schlagkräftige Mannschaft zu formen.“ Beide formulieren zudem einen klaren Anspruch: „Wir wollen die Leidenschaft, die wir früher als Spieler für die SG hatten, jetzt als Trainer weitergeben und eine Mannschaft formen, die füreinander einsteht und den Zuschauern Freude bereitet.“

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