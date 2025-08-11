Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Thomas Rinke
SG Englis/K./A. startet mit Minuspunkten in die neue Saison
Drei Zähler Abzug nach Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers
Schlechter Auftakt für die SG Englis/K./A.: Noch bevor in der Fußball-Kreisliga A2 der erste Ball der neuen Saison gerollt ist, steht die Mannschaft bereits mit einem Rückschlag da. Der Grund ist der Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers in einem Freundschaftsspiel gegen den SV Germania Kassel.
Das Sportgericht verhängte daraufhin einen Abzug von drei Punkten für die SG, der unmittelbar zum Start der Saison wirksam wird. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig. In der Tabelle wurden die Minuspunkte bereits berücksichtigt, womit die SG Englis/K./A. zum Auftakt auf dem letzten Platz rangiert.