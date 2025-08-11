 2025-08-11T11:59:41.423Z

– Foto: Thomas Rinke

SG Englis/K./A. startet mit Minuspunkten in die neue Saison

Drei Zähler Abzug nach Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers

Schlechter Auftakt für die SG Englis/K./A.: Noch bevor in der Fußball-Kreisliga A2 der erste Ball der neuen Saison gerollt ist, steht die Mannschaft bereits mit einem Rückschlag da. Der Grund ist der Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers in einem Freundschaftsspiel gegen den SV Germania Kassel.

Das Sportgericht verhängte daraufhin einen Abzug von drei Punkten für die SG, der unmittelbar zum Start der Saison wirksam wird. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig. In der Tabelle wurden die Minuspunkte bereits berücksichtigt, womit die SG Englis/K./A. zum Auftakt auf dem letzten Platz rangiert.

