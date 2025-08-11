SG Englis/K./A. startet mit Minuspunkten in die neue Saison

Schlechter Auftakt für die SG Englis/K./A.: Noch bevor in der Fußball-Kreisliga A2 der erste Ball der neuen Saison gerollt ist, steht die Mannschaft bereits mit einem Rückschlag da. Der Grund ist der Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers in einem Freundschaftsspiel gegen den SV Germania Kassel.