SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach: Einer geht, einer kommt Andrej Lang reißt eine Lücke im Kader

Die SG Englis liegt in der Kreisoberliga Schwalm-Eder fünf Plätze und sieben Punkte hinter einem möglichen Aufstiegsplatz. Da geht noch was, könnte man meinen. Aber der geneigte Fan darf nicht verkennen, dass auch der Abstand zu den gefährdeten Tabellenrängen sieben Punkte beträgt. "Wir werden in jedem Fall hart trainieren", erklärt Zugang Jan-Luca Koziolek im Gespräch mit unserer Redaktion.