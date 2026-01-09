SG Empfingen: „Wir sind noch in Schlagdistanz“

Der sportliche Leiter Denis Weing äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Hinrunde der SG Empfingen in der Landesliga, Staffel 3. Trotz 37 Punkten und Rang drei überwiegt die Selbstkritik – denn für die Rückrunde sind Anspruch, Fokus und Entwicklung klar definiert.

Mit 37 Punkten auf Rang drei ist die Ausgangslage gut, aber nicht optimal. „Wir sind mit der Ausbeute nicht ganz zufrieden, es wären ein paar Punkte mehr möglich gewesen“, sagt Denis Weing. Gleichzeitig betont er: „Wir sind aber noch in Schlagdistanz zu den ersten beiden Plätzen, von daher haben wir noch alle Möglichkeiten.“

Offensiv sieht Weing seine Mannschaft gut aufgestellt, defensiv dagegen mit Verbesserungspotenzial. „Wir stehen in vielen Spielen sehr stabil und haben oft aus dem Nichts Tore bekommen“, erklärt er. Entscheidend sei, „an der Konzentration und auch an dem absoluten Willen, die Null zu halten, zu arbeiten“. Die Abwehr sei „sehr erfahren“, weshalb er „mehr erwarten“ könne. Besonders bei Standards habe man Schwächen gezeigt: „Hier muss in der Rückrunde der absolute Wille zurückkommen, jeden Ball klären zu wollen.“ Trotzdem bleibt Weing überzeugt: „Ich bin sicher, dass wir in der Rückrunde defensiv stabiler stehen werden.“

Intensive Spiele und prägende Momente

Die Hinrunde war geprägt von vielen engen Begegnungen. „Es gab sehr viele intensive Spiele, mit positiven wie auch negativen Momenten“, sagt Weing. Dabei blieben „die negativen Erlebnisse oft etwas länger im Gedächtnis“. Spiele wie gegen Balingen hätten gezeigt, „dass wir auf einem guten Weg sind, aber die Konkurrenz auch eine hohe Qualität hat“.

Emotional waren Szenen wie gegen Mühlheim, „als wir ein Spiel mit der letzten Aktion für uns entscheiden“, oder das Spiel gegen Schwenningen, „in dem wir mit der letzten Aktion den Ausgleich bekommen haben – in einem Spiel, das wir niemals unentschieden spielen dürfen“. Für Weing ist klar: „Wer aufsteigen will, muss sich genau solche Momente erarbeiten. Das ist nicht nur Glück oder Zufall, sondern harte Arbeit und absoluter Wille.“

Teamleistung statt Einzelkritik

Auf die Frage nach herausragenden Spielern bleibt Weing bewusst allgemein. „Wir haben eine Reihe von Spielern, die sich gut entwickelt haben“, sagt er, ergänzt aber: „Ich möchte keine einzelnen Spieler hervorheben. Unser Ziel muss es sein, als Mannschaft Schritte nach vorne zu machen.“

Konstanz als Schlüssel zur Entwicklung

Das größte Verbesserungspotenzial sieht Weing im mentalen Bereich. „Wir müssen versuchen, jedes Wochenende den vollen Fokus auf das Geschehen zu bekommen“, betont er. In der Hinrunde sei man „nicht konstant genug“ gewesen. Gerade gegen vermeintlich schwächere Gegner müsse man „an die 100 Prozent kommen“. Auch Standardsituationen gegen sich bleiben ein Thema, bei denen man „deutlich konzentrierter zu Werke gehen“ müsse.

Vorbereitung mit Struktur und Regio Cup

Der Startschuss für die Vorbereitung fällt am 26. Januar 2026. „Vorab haben die Spieler individuell einen Plan mit Aufgaben bekommen“, erklärt Weing. Geplant ist ein Testspiel gegen Sindelfingen sowie der traditionelle Regio Cup mit dem FC Holzhausen und dem FC 08 Villingen. Zum Abschluss der Vorbereitung geht es ins Trainingslager. „Dort wollen wir vor dem ersten Spiel gegen Mühlheim den letzten Schliff bekommen und als Mannschaft noch enger zusammenrücken.“

Veränderungen im Kader mit Rückkehrern

Im Winter wird es einen Abgang geben: „Danny Schmid wird uns verlassen.“ Ansonsten bleibt der Kader stabil. „Ob es noch Neuzugänge geben wird, ist offen. Wir werden nur tätig, wenn sich etwas Passendes ergibt“, sagt Weing. Besonders freut er sich über Rückkehrer: „Noah Scheurenbrand kommt nach seinem Auslandssemester zurück und fühlt sich wie ein Neuzugang an.“ Zudem stoßen Lucas Haug und Sonay Erdem nach Verletzungen wieder dazu. „Beide machen uns offensiv variabler, Sonay hat zudem die seltene Gabe, Spiele entscheiden zu können.“

Klare Ziele für die Rückrunde

Die Marschroute ist klar definiert. „Wir wollen uns mindestens um einen Tabellenplatz verbessern, zwei wären mir persönlich lieber“, sagt Weing. Entscheidend sei, „dass die Mannschaft zusammenrückt, leidensfähiger wird und konstanter Leistung bringt“. Sein Vertrauen ist groß: „Wir haben einen Top-Kader, bei dem jeder Spieler jederzeit ein entscheidender Faktor sein kann.“

Fokus unabhängig vom Gegner

Besondere Spiele gibt es für Weing nicht. „Wir gehen in jedes Spiel mit dem Ziel zu gewinnen“, stellt er klar. Ob Tabellenletzter oder Spitzenreiter spiele keine Rolle: „Der Fokus muss immer bei 100 Prozent sein.“