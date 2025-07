SG Empfingen verpasst erneut knapp die Relegation

Lernprozess statt Frustration Statt mit Frust blickt man beim Landesligisten auf die gesammelten Erfahrungen. „Wir nehmen viele positive Dinge aus der letzten Saison mit und versuchen an den Defiziten zu arbeiten“, betont Weing. Für ihn ist klar: „Aus diesen Erfahrungen lernen die Spieler und wachsen.“ Die Mannschaft entwickle sich weiter, auch wenn am Ende das letzte Quäntchen gefehlt habe.

Ziel verfehlt, aber Fortschritte gemacht Die SG Empfingen hat in der Saison 2024/2025 ihr Ziel knapp verpasst. „Wir haben unser Saisonziel leider knapp verfehlt, daher sind wir nicht ganz zufrieden“, sagt Sportlicher Leiter Denis Weing. Am Ende habe es an Kleinigkeiten gelegen: „Ein Tor zum richtigen Zeitpunkt oder ein Punkt haben gefehlt, um unser gestecktes Ziel zu erreichen.“ Es ist bereits die zweite Saison in Folge, in der Empfingen die Relegation nur hauchdünn verpasst.

Attraktive Tests gegen starke Gegner

In der Sommervorbereitung stehen für die SG Empfingen zwei hochkarätige Testspiele an. „Jetzt am Wochenende dürfen wir am Bitzer Cup in Ergenzingen teilnehmen und uns gegen die TSG Balingen beweisen“, berichtet Weing. Das Duell mit dem Regionalligisten sei stets ein besonderes Erlebnis. Auch das zweite Spiel verspricht Spannung: „Wir messen uns zudem mit dem Oberligisten aus Villingen – da ist die Motivation natürlich besonders hoch.“

Individuelle Entwicklungen in der Breite

Leistungsträger gab es in der zurückliegenden Saison einige. „Fast alle Spieler haben letzte Saison einen Schritt nach vorne gemacht“, so Weing. Besonders hebt er die Entwicklung der jungen Spieler Denis Bozicevic und Luis Stütz hervor, „die bewiesen haben, dass sie bei uns genau richtig sind“. In der Hinrunde glänzte Marius Tittjung, „wahrscheinlich in der Form seines Lebens“, bevor ihn eine Verletzung stoppte. In der Rückrunde zeigten Sonay und Sergen Erdem, „was leistungstechnisch möglich ist“. Auch Philipp Kress war nach langer Verletzungspause im Saisonfinale „ein entscheidender Faktor“.