SG Empfingen verabschiedet sich wohl aus dem Titelrennen

Das Duell zwischen TSF Dornhan und SV Croatia Reutlingen am Samstag, den 24. Mai 2025, hat für beide Mannschaften im Abstiegskampf Bedeutung. Dornhan ist abgeschlagen auf dem letzten Platz und wird in die Bezirksliga absteigen, während Reutlingen noch eine kleine Chance auf den direkten Klassenerhalt hat und auf einen Auswärtssieg angewiesen ist.

Am Samstag, den 24. Mai 2025, empfängt FC 07 Albstadt den SC 04 Tuttlingen. Albstadt hat sich mit einer ausgeglichenen Saison im Mittelfeld festgesetzt, benötigt jedoch noch einige Punkte, um sich weiter von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. Tuttlingen hat einen Punkt weniger auf dem Konto und die gleiche Ausgangslage wie Albstadt.

Das Topspiel zwischen dem VfL Nagold und dem FC Rottenburg am Samstag, den 24. Mai 2025, wird ein spannendes Duell um die Meisterschaft. Rottenburg hat sich mit einer starken Saison die Tabellenführung gesichert, wird aber von Nagold, das als Verfolger den Relegationsplatz anstrebt, herausgefordert. Nagold ist auf einen Sieg angewiesen, um den Meisterschafts- und Aufstiegstraum weiter am Leben zu erhalten.

In einem Duell der bereits abgestiegenenn Teams trifft TSV Straßberg 1903 auf SV Wittendorf am Samstag, den 24. Mai 2025. Straßberg und Wittendorf haben mit einer schwachen Saison zu kämpfen und können bereits für die nächste Bezirksliga-Saison planen.

Am Samstag, den 24. Mai 2025, treffen VfB Bösingen und BSV 07 Schwenningen aufeinander. Beide Teams stehen im oberen Mittelfeld der Tabelle und können die Partie entspannt angehen.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Am Sonntag, den 25. Mai 2025, spielt SV Seedorf gegen TSV Harthausen/Scher. Seedorf hat sich mit einer soliden Leistung im Mittelfeld etabliert, während Harthausen/Scher weiterhin um den Klassenerhalt kämpft. Ein Sieg könnte den Verbleib in der Liga für Harthausen/Scher sichern, während Seedorf mit einem weiteren Erfolg weiter oben in der Tabelle mitmischen möchte.

