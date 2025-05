SG Empfingen und VfL Nagold liefern sich Duell um Platz zwei

Einen Traumstart legte der SV Zimmern vor 150 Zuschauern hin: Bereits nach elf Minuten stand es durch Treffer von Stefan Mutapcic (2.), Nicolo Ippolito (7.) und Marius Helmke (11.) 3:0. In der zweiten Halbzeit verwandelte Loris Barroi in der 66. Minute einen Foulelfmeter zum 4:0-Endstand. Zimmern festigte mit dem klaren Heimsieg Platz fünf. ---

Vor 200 Zuschauern brachte Fabio Chiurazzi den BSV 07 Schwenningen in der 15. Minute früh in Führung. Seedorf antwortete noch vor der Pause: Jannis Roth glich in der 40. Minute per Foulelfmeter aus. Beide Teams verwalteten das Remis in der zweiten Halbzeit, das in der Tabelle keine großen Verschiebungen mit sich brachte. ---

Der TSV Frommern überraschte mit einem überlegenen Auftritt gegen den Favoriten aus Bösingen. Tim Staiger traf in der 7. und 35. Minute, Yannick Capol legte in der 9. Minute nach. In der 66. Minute schnürte Staiger mit dem 4:0 seinen Dreierpack. Erst in der Nachspielzeit gelang Marius Müller der Ehrentreffer zum 4:1. Bösingen rutschte mit der Niederlage endgültig aus dem Rennen um Platz zwei. ---

Die Zuschauer in Reutlingen sahen eine entschlossene Leistung der Gastgeber. Sven Niebiosa traf in der 61. Minute zur Führung, Altan Yildiz erhöhte wenig später mit einem Doppelpack (63., 68.) auf 3:0. Croatia Reutlingen verschafft sich damit Luft im Tabellenmittelfeld, während Nehren den Anschluss an die Top fünf verliert. ---

Im Kellerduell legten die Gastgeber gut los: Luca Schmid brachte Wittendorf mit einem Doppelpack (10., 19.) mit 2:0 in Front. Doch Dornhan konterte noch vor der Pause durch Julian Haas (37.) und Marvin Beck (42.). In der 61. Minute erzielte David Huber den umjubelten Siegtreffer zum 2:3. Trotz des Erfolgs steht fest: Beide Teams müssen den Gang in die Bezirksliga antreten. ---

Trotz frühem Rückstand ließ sich der bereits feststehende Meister FC Rottenburg nicht beirren. Jonas Jehle brachte Straßberg in der 4. Minute in Führung, doch Maximilian Biesinger glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 aus. Patrick Francisco (65.) und Lukas Behr (76.) sorgten für die Wende. Rottenburg feierte vor 300 Zuschauern den nächsten Dreier – Straßberg verlor trotz früher Führung. ---

Der VfL Nagold bleibt durch einen Auswärtserfolg im Rennen um Platz zwei. Stefan Oprea brachte Tuttlingen früh in Führung (4.), doch Robin Braun (27.) und Jonny Rothfuss (31.) drehten das Spiel. Robin Petrowski glich in der 64. Minute für Tuttlingen aus, doch nur zwei Minuten später erzielte Laurenziu Biemel den 2:3-Siegtreffer für Nagold. ---