SG Empfingen und VfL Nagold in Torlaune, TSF Dornhan verliert

---

Vor 223 Zuschauern entwickelte sich eine zunächst umkämpfte Partie, in der Denis Mazrekaj in der 32. Minute den Führungstreffer für Albstadt erzielte. Nach dem Seitenwechsel bewies der TSV Frommern Moral: Anes Kljajic glich in der 56. Minute aus und brachte damit kurzfristig neue Hoffnung ins Lager der Gäste. Doch die Antwort des FC 07 Albstadt ließ nicht lange auf sich warten. Erneut war es Denis Mazrekaj, der in der 78. Minute die Führung für die Gastgeber wiederherstellte. Mit dem 3:1 durch Nikola Nikoletic in der 84. Minute machte Albstadt schließlich alles klar.

---