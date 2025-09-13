SG Empfingen und SV Nehren marschieren an der Spitze

Der SV Nehren unterstrich seine Titelambitionen mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg in Mühlheim. Philipp Frank brachte die Gäste bereits in der 11. Minute in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Robin Schad für den Aufsteiger aus. Nach der Pause nutzte Nehren seine Überlegenheit: Marvin Hamm traf in der 53. Minute zur erneuten Führung. Marco Binder baute diese mit Treffern in der 59. und in der Nachspielzeit (90.+2) zum 4:1-Endstand aus. ---

Torlos endete die Begegnung zwischen Nagold und Bösingen, doch Langeweile kam nicht auf. Vor allem die Hausherren drängten, konnten jedoch die Defensive der Gäste nicht überwinden. Am Ende stand für Nagold ein Punkt, der sie im oberen Tabellenfeld hält, während Bösingen mit großem Einsatz einen wertvollen Auswärtspunkt erkämpfte. ---

Ein intensives Duell mit dramatischem Finale sahen die Zuschauer in Harthausen. Noah Neff brachte die Gäste bereits in der 1. Minute in Führung. Finn Locher glich in der 29. Minute aus, und kurz vor der Pause stellte Jonas Losekamm mit dem 2:1 die Partie auf den Kopf. Doch in der Nachspielzeit schlug Dustin Fritz für die TSG Balingen II zurück (90.+3). Kurz darauf sah Christos Thomaidis Gelb-Rot, sodass die Gäste die Partie nicht vollzählig beendeten. ---

Zimmern bewies Moral und drehte das Spiel spät. Ivan Krajinovic brachte Croatia in der 52. Minute in Führung. Doch Tade Sias Campos wurde zum Matchwinner für die Gastgeber: Zunächst glich er in der 87. Minute aus, ehe er in der Nachspielzeit (90.+4) den 2:1-Siegtreffer erzielte. Die Zuschauer erlebten ein Wechselbad der Gefühle, am Ende aber große Freude auf Seiten des SV Zimmern. ---

Die SG Empfingen bestätigte eindrucksvoll ihre Spitzenposition. Bereits in der 10. Minute brachte Denis Bozicevic die Gastgeber per Elfmeter in Führung. Nach der Pause erhöhten Tim Göttler (54.) und Matthias Stüber (58.) schnell auf 3:0. Zwar konnte Jakob Kuhle in der 72. Minute verkürzen, doch Moritz Zug stellte postwendend eine Minute später den alten Abstand wieder her. Mit dem klaren 4:1 bleibt Empfingen ungeschlagen. ---

Tübingen (9 Punkte) empfängt Schwenningen (6 Punkte). Beide Teams streben einen Sieg an, um sich im Mittelfeld festzusetzen. ---

Ergenzingen (6 Punkte) trifft auf Freudenstadt (0 Punkte). Die Gastgeber wollen die Punkte im Kampf gegen den Abstieg behalten, Freudenstadt sucht weiterhin nach dem ersten Erfolg. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Seedorf SC 04 Tuttlingen