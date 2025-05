SG Empfingen und FC Rottenburg marschieren – VfL Nagold mit Kantersieg

Verfolger SG Empfingen geriet gegen den SC 04 Tuttlingen früh in Rückstand, als Buba Camara bereits in der 4. Minute traf. Doch Empfingen zeigte sich unbeeindruckt und antwortete durch Nico Rebmann in der 18. Minute. Moritz Zug drehte die Partie in der 36. Minute, ehe Philipp Kress mit dem 3:1 in der 79. Minute für die Entscheidung sorgte. In der 84. Minute sah Moritz Walz auf Seiten der Gäste die Gelb-Rote Karte.

Mit einer überzeugenden Leistung hat der VfB Bösingen seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel untermauert. Bereits in der 15. Minute brachte Flavio Ippolito die Gastgeber in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Torsten Müller in der 60. Minute auf 2:0, ehe Marius Beiter nur eine Minute später nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Julian Schneider mit dem 4:0 in der 70. Minute. Die rund 180 Zuschauer sahen eine starke Vorstellung der Gastgeber.

In einer turbulenten Partie setzte sich der FC 07 Albstadt knapp gegen den SV Wittendorf durch. Nikola Nikoletic eröffnete in der 28. Minute den Torreigen, Denis Mazrekaj legte in der 41. Minute zum 2:0 nach. Liam Schmid verkürzte in der 49. Minute, doch erneut war es Denis Mazrekaj, der in der 61. Minute auf 3:1 stellte. Patrick Möhrle brachte die Gäste in der 71. Minute nochmals heran, der Ausgleich blieb jedoch aus. ---

Der VfL Nagold präsentierte sich torhungrig und ließ dem SV Croatia Reutlingen kaum eine Chance. Zwar gingen die Gäste durch Dennis Pascolo in der 11. Minute in Führung, doch Niklas Watzl antwortete doppelt in der 20. und 27. Minute. In der Schlussphase erhöhten Elias Bürkle (75. und 90.+4) sowie Johannes Fleischle (90.+2) auf 5:1. ---

Der TSV Straßberg feierte einen wichtigen Heimsieg im Kellerduell mit dem TSV Frommern. Leon Mathauer verwandelte in der 15. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, ehe Raffael Keinath in der Nachspielzeit (90.+4) den Endstand herstellte. ---

Ein wildes Spiel entwickelte sich in Dornhan, wo der BSV 07 Schwenningen einen Blitzstart hinlegte. Elias Gresser (3.) und Fabio Chiurazzi mit einem Doppelschlag (8. und 10.) stellten schnell auf 3:0. In der 23. Minute sah Mauro Chiurazzi die Rote Karte, was der TSF Dornhan durch den Anschlusstreffer von Julian Haas (24.) kurzzeitig nutzen konnte. Doch Dario Holenstein setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 1:4. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Nehren SV Nehren SV Seedorf SV Seedorf 15:00 PUSH

Im letzten Spiel des Spieltags empfängt SV Nehren (45 Punkte) SV Seedorf (39 Punkte). Nehren hat sich mit dem Sieg gegen Bösingen auf dem 5. Platz festgesetzt und will mit einem weiteren Sieg auf die oberen Ränge aufrücken. Seedorf hat sich im Mittelfeld positioniert und wird ebenfalls alles daransetzen, weiter oben mitzuspielen.