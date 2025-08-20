SG Empfingen triumphiert im Nachholspiel beim VfL Nagold

Von Beginn an entwickelte sich in Nagold ein umkämpftes Match. In der 21. Minute nutzte Pascal Schoch eine Gelegenheit und brachte die SG Empfingen mit 0:1 in Führung. Der VfL Nagold drängte auf den Ausgleich, scheiterte jedoch mehrfach an der kompakten Defensive der Gäste.

Als die Schlussphase anbrach, schwächten sich die Hausherren: Burak Tastan sah in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte. Mit einem Mann weniger fiel es Nagold schwer, nochmals Druck aufzubauen. Empfingen verteidigte den knappen Vorsprung mit Leidenschaft und belohnte sich mit drei wichtigen Punkten.

Durch den Sieg klettert die SG Empfingen mit nun sechs Zählern aus zwei Spielen auf den vierten Tabellenplatz und bleibt ohne Gegentor. Der VfL Nagold steht nach zwei Partien bei drei Punkten und findet sich auf Rang sechs wieder.