SG Empfingen stolpert, BSV Schwenningen und VfB Bösingen jubeln

Der Tabellenletzte aus Freudenstadt bewies vor 100 Zuschauern eindrucksvoll, dass er sich noch lange nicht aufgegeben hat. Schon früh brachte Denis Bozicevic die favorisierten Gäste aus Empfingen in der 7. Minute in Führung. Doch die Hausherren antworteten mutig: Leon Schaber erzielte in der 19. Minute den Ausgleich, und kurz vor der Pause sorgte Mert Karaaslan in der 44. Minute für die überraschende 2:1-Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Empfingen den Druck und wurde belohnt – Philipp Kress glich in der 67. Minute zum 2:2 aus. Trotz aller Bemühungen blieb es bei der Punkteteilung. Für Freudenstadt war es erst der zweite Zähler der Saison, für Empfingen ein kleiner Rückschlag im Titelrennen. ---

Vor 130 Zuschauern zeigte der FC 07 Albstadt ein starkes Heimspiel. Denis Mazrekaj brachte seine Mannschaft in der 25. Minute per Foulelfmeter in Führung. Kurz vor der Pause glich Felix Müller für den SSC Tübingen in der 45. Minute aus. Doch nach dem Seitenwechsel war Albstadt entschlossener: Samed Güngör traf in der 65. Minute zur erneuten Führung und legte in der 80. Minute mit dem 3:1 nach. Damit belohnte sich Albstadt für eine konzentrierte Leistung und verschaffte sich etwas Luft im Tabellenkeller, während Tübingen weiter im Mittelfeld festhängt. ---

Die Zuschauer in Harthausen erlebten eine furiose zweite Halbzeit der Gäste aus Mühlheim. Nach torloser erster Hälfte drehte der VfL auf: Philipp Wolf traf in der 50. Minute, nur fünf Minuten später erhöhte Nino Rebholz. Mit dem 3:0 durch Leonard Hößrich in der 65. Minute war die Partie entschieden. Julian Waizenegger setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 4:0. Ein klarer Auswärtssieg, der Mühlheim wichtige Punkte im Abstiegskampf einbrachte. ---

Ein umkämpftes Duell vor 300 Zuschauern in Bösingen: Yannik Schädle brachte die Gäste aus Seedorf in der 15. Minute früh in Führung. Doch der VfB zeigte Moral und glich noch vor der Pause durch Andy Zimmermann in der 37. Minute aus. Lange blieb es spannend, ehe Marvin Schlosser in der 85. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte. Mit diesem Dreier schob sich Bösingen ins obere Tabellendrittel, während Seedorf weiter unten festhängt. ---

Schwenningen spielte sich vor 75 Zuschauern nach dem Seitenwechsel in einen Rausch. Ante Rogic eröffnete in der 49. Minute den Torreigen, Vittorio Lettieri legte in der 64. Minute nach. Spätestens mit den Treffern von David Seiferling (74.) und Mario Buccelli (77.) war die Partie entschieden. Zwar konnte Marvin Beck in der 90. Minute noch Ergebniskosmetik für Ergenzingen betreiben, doch der klare 4:1-Sieg des BSV geriet nicht mehr in Gefahr. Mit diesem Erfolg klettert Schwenningen weiter nach oben, während der Aufsteiger TuS Ergenzingen auf der Stelle tritt. ---

SV Nehren empfängt SV Zimmern. Beide Teams stehen im vorderen Tabellendrittel, wobei Nehren mit einem Sieg die Tabellenführung sichern könnte und Zimmern die Chance hat, den Rückstand auf die Spitze zu verkürzen.



SC 04 Tuttlingen trifft auf VfL Pfullingen. Tuttlingen will mit einem Heimsieg die Position im oberen Tabellendrittel verteidigen. Pfullingen benötigt Punkte dringend, um sich aus der Abstiegszone zu befreien.

TSG Balingen II empfängt VfL Nagold. Balingen II möchte die Serie der bisherigen Spiele bestätigen und die Position auf dem Podium verteidigen, während Nagold auf einen Auswärtssieg aus ist, um weiter an den Spitzenplätzen dran zu bleiben.