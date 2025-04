SG Empfingen siegt souverän, VfL Nagold verliert Anschluss

Vor 80 Zuschauern war das Spiel nach nicht einmal einer halben Stunde entschieden. Marius Müller (3.) brachte Bösingen früh in Führung, und in der 20. Minute erhöhte Marius Beiter auf 2:0. Kurz vor der Pause machte Bösingen den Sack zu: Marius Müller (37.) traf erneut, bevor Beiter in der 44. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) zum 5:0-Endstand einnetzte. Mit dieser kalten Dusche für Wittendorf war das Spiel früh entschieden.

In Harthausen trennten sich beide Mannschaften torlos. Der FC Rottenburg konnte somit seine Tabellenführung verteidigen, obwohl es für die Gäste nicht mehr als ein Punkt war. Die Hausherren von Harthausen/Scher konnten ebenfalls ihre Abwehr stabilisieren und einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg einfahren. ---

Frommern führte bis zur 82. Minute mit 2:1, als Nicolo Ippolito mit seinem zweiten Treffer den SV Zimmern endgültig auf die Siegerstraße brachte. Den Führungstreffer erzielte Anes Kljajic für Frommern in der 12. Minute, gefolgt von Deniz Demir, der den Ausgleich in der 24. Minute erzielte. Ippolito brachte Zimmern mit seinem Tor in der 57. Minute in Führung, doch Frommern konnte nur noch durch Daniel Zobel in der Nachspielzeit auf 2:3 verkürzen. ---

SG Empfingen erkämpfte sich einen souveränen 4:0-Sieg bei SV Croatia Reutlingen. Nach einer frühen Roten Karte für Enrico Cozzi (10. Minute) brachte Erdem Sonay Empfingen in der 48. Minute in Führung. Jonas Elias Bucci (50.) erhöhte, bevor Daniel Seemann (79.) und Noah Scheurenbrand (81.) den 4:0-Endstand besiegelten. ---

SC 04 Tuttlingen setzte sich klar mit 4:1 gegen den SV Wittendorf durch. Buba Camara brachte Tuttlingen in der 38. Minute in Führung und legte in der 77. und 82. Minute nach, bevor Lucas Haug in der Nachspielzeit (90.+1) per Foulelfmeter den einzigen Treffer für Wittendorf erzielte. ---

SV Nehren gewann mit 3:1 gegen TSF Dornhan. Nikolaos Tzialidis brachte Nehren bereits in der 3. Minute in Führung, bevor Ahmad Arab für Dornhan in der 68. Minute ausglich. Florian Weiss (74. und 90. Minute) sicherte den Sieg für Nehren mit zwei Toren. ---

VfB Bösingen setzte sich mit 3:0 gegen TSV Straßberg 1903 durch. Marius Müller (4.) brachte Bösingen früh in Führung, gefolgt von Torsten Müller (69.) und Marius Beiter (78.), die den klaren Sieg sicherten. ---

SV Seedorf gewann mit 1:0 gegen VfL Nagold. David Seiferling erzielte das einzige Tor des Spiels in der 55. Minute und sicherte Seedorf somit den Sieg. ---

BSV 07 Schwenningen besiegte FC 07 Albstadt mit 2:1. Armen Dzaferi brachte Albstadt in der 32. Minute in Führung, aber Deniz Kaya (50.) glich für Schwenningen aus. Fabio Chiurazzi erzielte das Siegtor in der 85. Minute für Schwenningen.