 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
SG Empfingen feiert gegen den SV Seedorf den vierten Sieg in Serie

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags

LL Württemberg St. 3
SSC Tübingen
VfL Pfullin.
Balingen II
FC Albstadt

Der heutige Start des 4. Spieltags der Landesliga, Staffel 3, hat es in sich. Die SG Empfingen setzte sich eindrucksvoll durch. Mit einem klaren 4:0-Heimsieg gegen den SV Seedorf übernimmt die SG die Tabellenführung.

Heute, 18:00 Uhr
SG Empfingen
SG Empfingen
SV Seedorf
SV Seedorf
4
0
Abpfiff

Die SG Empfingen feiert den vierten Sieg im vierten Spiel. Nach einer torlosen ersten Hälfte übernahmen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel die Kontrolle. In der 52. Minute brachte Dennis Rebmann sein Team per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Sieben Minuten später erhöhte Denis Bozicevic in der 59. Minute auf 2:0. In der Schlussphase stellte erneut Denis Bozicevic mit Treffern in der 78. und 86. Minute den 4:0-Endstand her.

Morgen, 14:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL Pfullingen
TuS Ergenzingen
TuS Ergenzingen
14:30

VfL Pfullingen (0-2-1, 3:6 Tore) empfängt TuS Ergenzingen (0-0-2, 0:6 Tore). Pfullingen spielte zuletzt 1:1 gegen SV Seedorf, Ergenzingen unterlag SV Zimmern 0:5. Beide Teams hoffen auf den ersten Saisonsieg.

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Bösingen
VfB Bösingen
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/Scher
15:30

VfB Bösingen (0-0-2, 5:7 Tore) trifft auf TSV Harthausen/Scher (0-0-3, 0:10 Tore). Bösingen konnte bislang noch keinen Punkt holen, Harthausen/Scher blieb bisher torlos. Am dritten Spieltag gewann Harthausen/Scher nicht, während Bösingen keine Tore erzielte.

Morgen, 15:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 Schwenningen
FC 07 Albstadt
FC 07 Albstadt
15:30

BSV 07 Schwenningen (2-0-0, 7:3 Tore) empfängt FC 07 Albstadt (1-0-2, 2:7 Tore). Schwenningen gewann zuletzt 3:0 gegen TSV Harthausen/Scher, während Albstadt 0:3 gegen SV Nehren verlor.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Nehren
SV Nehren
TSG Balingen
TSG Balingen
15:00

SV Nehren (3-0-0, 10:2 Tore) trifft auf TSG Balingen II (3-0-0, 10:0 Tore). Nehren setzte zuletzt 3:0 gegen FC 07 Albstadt durch, während Balingen II 2:0 gegen SC 04 Tuttlingen gewann. Beide Teams führen die Tabelle mit jeweils neun Punkten an.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen
VfL Nagold
VfL Nagold
15:00

SC 04 Tuttlingen (2-0-1, 7:2 Tore) empfängt VfL Nagold (2-0-1, 10:4 Tore). Tuttlingen verlor zuletzt 0:2 gegen TSG Balingen II, während Nagold 2:0 gegen Spvgg Freudenstadt siegte.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Freudenstadt
Spvgg Freudenstadt
SSC Tübingen
SSC Tübingen
15:00

Spvgg Freudenstadt (0-0-3, 0:7 Tore) trifft auf SSC Tübingen (1-0-2, 3:7 Tore). Freudenstadt blieb bislang sieglos, Tübingen unterlag 0:3 gegen SV Croatia Reutlingen.

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia Reutlingen
VfL Mühlheim
VfL Mühlheim
15:30

SV Croatia Reutlingen (1-0-2, 6:13 Tore) empfängt VfL Mühlheim (0-1-2, 5:9 Tore). Reutlingen gewann zuletzt 3:0 gegen SSC Tübingen, Mühlheim unterlag SG Empfingen 2:3.

29.8.2025, 20:24 Uhr
Timo Babic