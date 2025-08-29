SG Empfingen feiert gegen den SV Seedorf den vierten Sieg in Serie

Der heutige Start des 4. Spieltags der Landesliga, Staffel 3, hat es in sich. Die SG Empfingen setzte sich eindrucksvoll durch. Mit einem klaren 4:0-Heimsieg gegen den SV Seedorf übernimmt die SG die Tabellenführung.
---
Die SG Empfingen feiert den vierten Sieg im vierten Spiel. Nach einer torlosen ersten Hälfte übernahmen die Gastgeber nach dem Seitenwechsel die Kontrolle. In der 52. Minute brachte Dennis Rebmann sein Team per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Sieben Minuten später erhöhte Denis Bozicevic in der 59. Minute auf 2:0. In der Schlussphase stellte erneut Denis Bozicevic mit Treffern in der 78. und 86. Minute den 4:0-Endstand her.
---
VfL Pfullingen (0-2-1, 3:6 Tore) empfängt TuS Ergenzingen (0-0-2, 0:6 Tore). Pfullingen spielte zuletzt 1:1 gegen SV Seedorf, Ergenzingen unterlag SV Zimmern 0:5. Beide Teams hoffen auf den ersten Saisonsieg.
---
VfB Bösingen (0-0-2, 5:7 Tore) trifft auf TSV Harthausen/Scher (0-0-3, 0:10 Tore). Bösingen konnte bislang noch keinen Punkt holen, Harthausen/Scher blieb bisher torlos. Am dritten Spieltag gewann Harthausen/Scher nicht, während Bösingen keine Tore erzielte.
---
BSV 07 Schwenningen (2-0-0, 7:3 Tore) empfängt FC 07 Albstadt (1-0-2, 2:7 Tore). Schwenningen gewann zuletzt 3:0 gegen TSV Harthausen/Scher, während Albstadt 0:3 gegen SV Nehren verlor.
---
SV Nehren (3-0-0, 10:2 Tore) trifft auf TSG Balingen II (3-0-0, 10:0 Tore). Nehren setzte zuletzt 3:0 gegen FC 07 Albstadt durch, während Balingen II 2:0 gegen SC 04 Tuttlingen gewann. Beide Teams führen die Tabelle mit jeweils neun Punkten an.
---
SC 04 Tuttlingen (2-0-1, 7:2 Tore) empfängt VfL Nagold (2-0-1, 10:4 Tore). Tuttlingen verlor zuletzt 0:2 gegen TSG Balingen II, während Nagold 2:0 gegen Spvgg Freudenstadt siegte.
---
Spvgg Freudenstadt (0-0-3, 0:7 Tore) trifft auf SSC Tübingen (1-0-2, 3:7 Tore). Freudenstadt blieb bislang sieglos, Tübingen unterlag 0:3 gegen SV Croatia Reutlingen.
---
SV Croatia Reutlingen (1-0-2, 6:13 Tore) empfängt VfL Mühlheim (0-1-2, 5:9 Tore). Reutlingen gewann zuletzt 3:0 gegen SSC Tübingen, Mühlheim unterlag SG Empfingen 2:3.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________