Allgemeines
SG Empfingen erwartet die TSG Balingen II zum Spitzenspiel

Landesliga Württemberg, Staffel 3: Die Übersicht aller Partien des 17. Spieltags

An der Spitze der Landesliga, Staffel 3, bleibt das Rennen eng: Empfingen, Zimmern und Balingen II trennen nur wenige Zähler, dahinter lauern Nehren und Bösingen. Im Tabellenkeller geht es für Freudenstadt, Harthausen/Scher und Ergenzingen bereits um Richtungskorrekturen – jeder Punkt zählt.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
Spvgg Freudenstadt
Spvgg FreudenstadtFreudenst.
TSV Harthausen/Scher
TSV Harthausen/ScherHartha./Sch.
14:30

Bei Spvgg Freudenstadt gegen TSV Harthausen/Scher trifft der Vorletzte auf den Sechzehnten – ein Duell, das im Abstiegskampf Signalwirkung hat. Die Gastgeber brauchen nach bisher magerer Ausbeute eine robuste Defensivleistung, der Gegner setzt auf Zweikampfstärke und Umschaltmomente.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SG Empfingen
SG EmpfingenSG Empfingen
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
14:30

Die SG Empfingen erwartet TSG Balingen II zum Gipfeltreffen Erster gegen Dritten. Beide Teams überzeugen mit Stabilität, sodass Standards und Spielkontrolle im Zentrum über die Balance an der Spitze entscheiden könnten.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Pfullingen
VfL PfullingenVfL Pfullin.
VfL Nagold
VfL NagoldVfL Nagold
14:30

Der VfL Pfullingen empfängt den VfL Nagold und will als Tabellensiebter den Kontakt nach oben halten. Die Gäste reisen aus der erweiterten Spitzengruppe an – Tempo auf den Flügeln und Zielstrebigkeit im Strafraum versprechen eine enge Partie.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SV Zimmern
SV ZimmernSV Zimmern
SSC Tübingen
SSC TübingenSSC Tübingen
14:30

Der SV Zimmern trifft als Zweiter auf den SSC Tübingen und will den Druck auf die Spitze hochhalten. Der Aufsteiger braucht Kompaktheit zwischen den Linien, um das Offensivspiel der Hausherren zu begrenzen und eigene Nadelstiche zu setzen.

So., 23.11.2025, 14:00 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
VfL Mühlheim
VfL MühlheimVfL Mühlheim
14:00

Beim Duell TuS Ergenzingen gegen VfL Mühlheim geht es für den Gastgeber um wichtige Punkte gegen die Abstiegsplätze. Mühlheim liegt knapp davor und wird auf defensive Ordnung und Konterläufe setzen.

So., 23.11.2025, 14:30 Uhr
SV Nehren
SV NehrenSV Nehren
BSV 07 Schwenningen
BSV 07 SchwenningenBSV Schwenn.
14:30

Der SV Nehren empfängt den BSV 07 Schwenningen und kann mit einem Heimsieg die Topränge weiter bedrängen. Schwenningen steht im Mittelfeld stabil, braucht aber Effizienz, um Nehrens Spielfreude zu unterlaufen.

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr
SC 04 Tuttlingen
SC 04 Tuttlingen04Tuttlingen
VfB Bösingen
VfB BösingenBösingen
15:00

SC 04 Tuttlingen gegen VfB Bösingen verspricht Intensität: Die Hausherren wollen die positive Grundlinie festigen, der Fünfte aus Bösingen schielt auf den Anschluss nach ganz oben. Kleinigkeiten im letzten Drittel könnten den Ausschlag geben.

So., 23.11.2025, 15:30 Uhr
SV Croatia Reutlingen
SV Croatia ReutlingenCroatia Reut
FC 07 Albstadt
FC 07 AlbstadtFC Albstadt
15:30

Der SV Croatia Reutlingen trifft auf den FC 07 Albstadt – beide Teams stehen punktgleich im unteren Drittel. Zweikampfschärfe und klare Entscheidungen im letzten Pass werden darüber bestimmen, wer sich Luft im Tabellenkeller verschafft.

