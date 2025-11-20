SG Empfingen erwartet die TSG Balingen II zum Spitzenspiel

An der Spitze der Landesliga, Staffel 3, bleibt das Rennen eng: Empfingen, Zimmern und Balingen II trennen nur wenige Zähler, dahinter lauern Nehren und Bösingen. Im Tabellenkeller geht es für Freudenstadt, Harthausen/Scher und Ergenzingen bereits um Richtungskorrekturen – jeder Punkt zählt.



Bei Spvgg Freudenstadt gegen TSV Harthausen/Scher trifft der Vorletzte auf den Sechzehnten – ein Duell, das im Abstiegskampf Signalwirkung hat. Die Gastgeber brauchen nach bisher magerer Ausbeute eine robuste Defensivleistung, der Gegner setzt auf Zweikampfstärke und Umschaltmomente.

Die SG Empfingen erwartet TSG Balingen II zum Gipfeltreffen Erster gegen Dritten. Beide Teams überzeugen mit Stabilität, sodass Standards und Spielkontrolle im Zentrum über die Balance an der Spitze entscheiden könnten.



Der VfL Pfullingen empfängt den VfL Nagold und will als Tabellensiebter den Kontakt nach oben halten. Die Gäste reisen aus der erweiterten Spitzengruppe an – Tempo auf den Flügeln und Zielstrebigkeit im Strafraum versprechen eine enge Partie.

Der SV Zimmern trifft als Zweiter auf den SSC Tübingen und will den Druck auf die Spitze hochhalten. Der Aufsteiger braucht Kompaktheit zwischen den Linien, um das Offensivspiel der Hausherren zu begrenzen und eigene Nadelstiche zu setzen.

Beim Duell TuS Ergenzingen gegen VfL Mühlheim geht es für den Gastgeber um wichtige Punkte gegen die Abstiegsplätze. Mühlheim liegt knapp davor und wird auf defensive Ordnung und Konterläufe setzen.



Der SV Nehren empfängt den BSV 07 Schwenningen und kann mit einem Heimsieg die Topränge weiter bedrängen. Schwenningen steht im Mittelfeld stabil, braucht aber Effizienz, um Nehrens Spielfreude zu unterlaufen.

SC 04 Tuttlingen gegen VfB Bösingen verspricht Intensität: Die Hausherren wollen die positive Grundlinie festigen, der Fünfte aus Bösingen schielt auf den Anschluss nach ganz oben. Kleinigkeiten im letzten Drittel könnten den Ausschlag geben.

Der SV Croatia Reutlingen trifft auf den FC 07 Albstadt – beide Teams stehen punktgleich im unteren Drittel. Zweikampfschärfe und klare Entscheidungen im letzten Pass werden darüber bestimmen, wer sich Luft im Tabellenkeller verschafft.