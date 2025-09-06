SG Empfingen bleibt ohne Makel, Zimmern schlägt Absteiger Pfullingen

Die Landesliga, Staffel 3, startete heute mit spannenden Begegnungen in den 5. Spieltag. Während die SG Empfingen seine Siegesserie ausbaute, mussten sich der VfL Nagold und der SV Nehren in einem umkämpften Spitzenspiel mit einem Remis begnügen.

Vor 153 Zuschauern trennten sich der VfL Nagold und der SV Nehren torlos. Beide Mannschaften gingen mit viel Respekt in die Partie, Chancen blieben auf beiden Seiten zunächst Mangelware. In der Nachspielzeit wurde es hitzig: Luca Lauxmann sah in der 93. Minute die Rote Karte, sodass Nagold die Partie in Unterzahl beendete.

187 Zuschauer sahen ein kampfbetontes Spiel, in dem die Gäste aus Bösingen am Ende knapp die Oberhand behielten. Ben Fischer brachte den VfB in der 26. Minute in Führung, ehe Torsten Müller in der 74. Minute auf 2:0 erhöhte. Albstadt warf danach alles nach vorne und kam durch Armin Maier in der 80. Minute zum Anschlusstreffer. Trotz einer intensiven Schlussoffensive reichte es nicht mehr für den Ausgleich.

---

Ein frühes Tor entschied die Partie in Zimmern: Stefan Mutapcic brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung. Vor 150 Zuschauern entwickelte sich anschließend ein umkämpftes Spiel, in dem die Gäste aus Pfullingen immer wieder anrannten. Zimmern hielt mit großer Leidenschaft dagegen, musste jedoch ab der 80. Minute in Unterzahl agieren, nachdem Joshua Hempel Gelb-Rot sah. ---

Die SG Empfingen setzte ihren beeindruckenden Lauf fort und gewann auch in Ergenzingen. Vor 200 Zuschauern brachte Denis Bozicevic die Gäste kurz vor der Pause per Foulelfmeter in der 42. Minute in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff glich Dave Nzally in der 47. Minute für den Gastgeber aus. Doch die Empfinger bewiesen ihre Kaltschnäuzigkeit: Noah Scheurenbrand erzielte in der 71. Minute den Siegtreffer. Damit bleibt Empfingen nach fünf Spielen ohne Punktverlust. ---