SG Elztal muss sich im Heimspiel geschlagen geben

Die SG Elztal musste sich im Heimspiel dem FC Heitersheim mit 0:2 geschlagen geben.
In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine weitestgehend ausgeglichene Partie. Heitersheim hatte mehr Ballbesitz und die klareren Torchancen, scheiterte jedoch mehrfach an der Torhüterin der SG Elztal. Gleichzeitig setzte auch die SG Elztal immer wieder eigene Akzente nach vorne. Es fehlte jedoch sowohl im letzten Pass als auch im Abschluss die nötige Genauigkeit, um die Angriffe konsequent zu Ende zu spielen.
Nach der Pause wurde das Spiel zunehmend unruhig und war von vielen Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt. In der 56. Minute ging Heitersheim mit 0:1 in Führung, nachdem der Ball nicht konsequent geklärt werden konnte und schließlich im Tor landete.
Die SG Elztal bemühte sich weiter Druck aufzubauen, kam jedoch nur noch selten zu klaren Torchancen. So nutzte Heitersheim in der 83. Minute ein Freistoß aus knapp hinter dem Strafraum für die Führung zum 0:2.
Bis zum Schlusspfiff versuchte die SG Elztal weiterhin, nach vorne zu spielen, ohne dabei jedoch noch einmal entscheidend gefährlich zu werden. So blieb es am Ende bei der 0:2-Niederlage.