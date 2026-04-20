SG Elztal muss sich im Heimspiel geschlagen geben

Die SG Elztal musste sich im Heimspiel dem FC Heitersheim mit 0:2 geschlagen geben.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine weitestgehend ausgeglichene Partie. Heitersheim hatte mehr Ballbesitz und die klareren Torchancen, scheiterte jedoch mehrfach an der Torhüterin der SG Elztal. Gleichzeitig setzte auch die SG Elztal immer wieder eigene Akzente nach vorne. Es fehlte jedoch sowohl im letzten Pass als auch im Abschluss die nötige Genauigkeit, um die Angriffe konsequent zu Ende zu spielen.