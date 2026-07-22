 2026-07-21T12:15:24.401Z

Pokal

SG Elmenhorst startet beim SV Bargfeld in den Kreispokal

Der Verbandsligist Süd gastiert am Mittwochabend in der 1. Runde des Kreispokals Stormarn beim Kreisligisten SV Bargfeld.

von Isaija Zecevic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Elmenhorst will in Bargfeld den Einzug in die zweite Pokalrunde perfekt machen – und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten.
Die SG Elmenhorst will in Bargfeld den Einzug in die zweite Pokalrunde perfekt machen – und mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten. – Foto: IMAGO IMAGES

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Bargfeld

Für die SG Elmenhorst beginnt am Mittwochabend die Pflichtspielsaison. Der Verbandsligist Süd tritt in der 1. Runde des Kreispokals Stormarn beim Kreisligisten SV Bargfeld an. Anstoß ist um 19:30 Uhr.

Heute, 19:30 Uhr
Bargfelder SV
Bargfelder SVBargfeld
SG Elmenhorst / Tremsbüttel
SG Elmenhorst / TremsbüttelSG Elmenhorst
19:30

Auf dem Papier reist die SG Elmenhorst als Favorit an, dennoch will das Team die Aufgabe beim klassentieferen Gegner konzentriert angehen. Gerade in den ersten Pokalrunden kommt es immer wieder zu Überraschungen, weshalb der Verbandsligist einen seriösen Auftritt hinlegen muss, um den Einzug in die nächste Runde perfekt zu machen.

Für die SG Elmenhorst bietet die Begegnung zudem die Gelegenheit, sich weiter einzuspielen und mit einem Erfolgserlebnis in die bevorstehende Saison zu starten.