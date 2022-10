SG Ellscheid geht trotz zweifacher Führung leer aus Rheinlandliga: Bitburg beendet Salmrohrs Siegesserie. Ehrang/Pfalzel überzeugt mit hoher Effizienz. Tarforst verliert.

In einem von langen Bällen geprägten Rheinlandligaspiel auf mittlerem Niveau setzten sich die Hausherren dank zwei Treffern in der ersten Hälfte mit 2:0 durch. Nach einer Ecke von Janik Lerch besorgte Jonas Amberg den Führungstreffer per Kopf (16.). Beim zweiten FSG-Treffer wirkten die Schneifel-Spieler zu lethargisch und ließen einen Flachpass von Lerch quer durch den Strafraum zu. Abubakri Mayaki Imam bedankte sich und traf zum 2:0 (22.).

Der FSV Tarforst muss die zweite Niederlage hintereinander hinnehmen. Bereits zur Pause war die Partie entschieden. Adrian Müller (3., 9.) und Philipp Brittner (41.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung des FCM. Nach einer Stunde legte Enrico Rössler zum 4:0 nach, ehe Bernhard Heitkötter (66.) auf 1:4 aus Sicht der Trierer verkürzte. Carsten Wans (70.) stellte den Vier-Tore-Abstand wieder her, ehe Nicola Rigoni (81., 89.) mit einem Doppelpack in den letzten Minuten Ergebniskosmetik betreiben konnte.

In einem ereignisreichen Spiel gelang den Hausherren nach 19 Minuten die Führung durch Simon Floß. Über den Ausgleich durch Hendrik Thul (24.) konnte sich Salmrohr aber nicht lange freuen, denn nur vier Minuten später brachte Floß die Bierstädter zum zweiten Mal nach einem Konter in Front. Ein weiterer Doppelpacker sorgte im zweiten Durchgang für die endgültige Entscheidung. Joshua Bierbrauer (47., 63.) brachte Bitburg mit zwei Treffern nach Flanken aus dem Halbfeld auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt in einem am Ende einseitigen Derby setzte Jannik Nosbisch mit dem 5:1.

Nach drei sieglosen Spielen vor eigenem Publikum siegte Bitburg erstmals wieder zu Hause, die Salmtaler hingegen müssen sich nach vier ,Dreiern‘ in Folge erstmals wieder geschlagen geben. „Wir haben keine für die Rheinlandliga taugliche Defensivleistung gezeigt. In der ersten Halbzeit haben wir noch mitgehalten, nach dem 3:1 war der Stecker dann aber gezogen“, sagte Frank Meeth, Coach des FSV.

Die SG Schneifel-Stadtkyll war bemüht, aber vergab noch vor der Pause Chancen durch Tobias Johanns, Yannik Moitzheim und Jan Pidde. Auch im zweiten Durchgang waren die Ehranger griffiger und hatten mehr Spielanteile.

SGS-Spielertrainer Stephan Simon bilanzierte: „Es war ein durchwachsenes Spiel, in dem wir von der Mentalität her zu wenig gezeigt haben. Wir haben schwachen Fußball gespielt und hatten zu wenig entgegenzusetzen.“

In der 70. Minute kam Artur Heck bei einem Klärungsversuch zu spät, und der Unparteiische Christian Hollmann ahndete diese Notbremse mit Rot. In Unterzahl gefährdeten die Gäste das von Moritz Zingen gehütete Ehranger Tor nicht mehr. FSG-Trainer Kevin Schmitt zollte seinen Spielern großen Respekt: „Ich möchte meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen, da wir am Ende einer kräftezehrenden englischen Woche alles gegeben haben. Es ist Wahnsinn, dass die Jungs wieder über Grenzen gegangen sind. Wir haben mit einer hohen Effizienz überzeugt und wollten unbedingt in Führung gehen, was gelungen ist.“

Ehrang/Pfalzel: Zingen – S. Dondelinger, Heintel (85. Mertes), Lerch (85. Hammoud), Amberg, J. Dondelinger (72. Stief), Lehnert, Gericke (75. Faber), Huwer, Imam, Fuhs

Stadtkyll: Simon – Backes, Szillat, Hamper (65. Diehl), Moitzheim, Pidde (71. Biesen), Görres, Heck, Johanns, Zapp, Bück

Tore: 1:0 Jonas Amberg (16.), 2:0 Abubakri Mayaki Imam (22.)

Schiedsrichter: Christian Hollmann (TuS Hausen)

Zuschauer: 250

Rote Karte: Artur Heck (SG Schneifel, 70./Notbremse)

SG Altenkirchen/Neitersen – SG Ellscheid 7:2 (4:2)

Die Alfbachtaler erwischten einen guten Start und gingen nach einem Eigentor früh in Führung (3.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich bewiesen die Rot-Weißen Kämpferherz und gingen nach einem präzisen Distanzschuss von Markus Boos erneut in Führung, der sehenswert in den Winkel traf (16.). Altenkirchen/Neitersen hatte danach (zu) leichtes Spiel und drehte den Rückstand zur Pause in eine beruhigende 4:2-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Westerwälder weiter auf und schossen die von Jan Diederichs trainierten Gäste mit 7:2 ab. Diederichs gab seiner Mannschaft nach Spielschluss dennoch eine Kiste Bier aus und konstatierte: „Es hat bei uns wieder an allem gefehlt. Trotz zwischenzeitlicher Führung hatten wir hängende Schultern und haben nicht an uns geglaubt. Mit der kompletten Truppe wären drei Punkte drin gewesen.“

Zu allem Überfluss mussten in der 40. Minute die beiden Innenverteidiger Riemann und Zeimetz angeschlagen raus und wurden durch A-Jugendliche ersetzt.

SG Ellscheid: Baur – Zeimetz (40. Zens), Schmitz, Gayer, Riemann (40. Ben Häb), Hallebach (80. Lenerz), Minninger (25. Luca Häb), Michels, Gräfen, Land (70. Hommes), Boos

Tore: 0:1 Spieler unbekannt (Eigentor, 2.), 1:1, 7:2 Yannik Stein (13., 83.), 1:2 Markus Boos (16.), 2:2, 3:2, 4:2 Marco Scholz (27., 38., 40.), 5:2 Burim Blakaj (69.), 6:2 Gabriel Zulauf (72.)

Schiedsrichter: Oliver Sons (SV Pfaffendorf)

Zuschauer: 93