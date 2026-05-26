SG Elbergen/Emsbüren 3 feiert historischen Titel

Was für ein Drama, was für eine Erlösung! Am gestrigen Montagabend hat die SG Elbergen/Emsbüren 3 Fußballgeschichte geschrieben. In einem hochspannenden Match besiegte das Team den TuS Lingen mit 2:1 und krönte sich vorzeitig zum Meister. Mit diesem Erfolg steigt die Spielgemeinschaft zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die 1. Kreisklasse auf!

Gespielt wurde auf dem charmanten Sportpark in Elbergen, unweit von Emsbüren. Die Kulisse direkt an der Ems und mit Blick auf das Kernkraftwerk an der Lingener Straße war einmalig. Für die rund 400 begeisterten Fans war es bei bestem Wetter ein großartiger Aufenthalt. Einige Spaßvögel sprachen scherzhaft sogar von 800 Zuschauern. Ausgerüstet mit Trommeln und Trompeten sorgten die Zuschauer für eine grandiose Kulisse, die die Heimmannschaft nach vorne peitschte.

Die SG Elbergen/Emsbüren startete druckvoll, zeigte aber die typische Nervosität eines echten Endspiels. Mitte der ersten Halbzeit war es dann so weit: Nach einer wunderschönen Kombination im Mittelfeld landete der Ball bei Justin Tautfest, der flach zum umjubelten 1:0 einschoss. Der TuS Lingen steckte jedoch nicht auf und erarbeitete sich vor der Pause einige hochkarätige Möglichkeiten. Ein, zwei Mal lag der Ausgleich in der Luft, doch die Gäste ließen die Kaltschnäuzigkeit vermissen.

Direkt nach dem Seitenwechsel folgte der kalte Hund für die Gäste: Die SG kam hellwach aus der Kabine und erhöhte schnell auf 2:0. Von diesem Doppelschlag zeigten sich die Lingener sichtlich geschockt. Nach diesem Treffer zog sich die Heimmannschaft clever zurück, agierte defensiv absolut kompakt und lauerte auf Fehler. Über blitzschnelle, kluge Konter schalteten die Gastgeber immer wieder gefährlich um und kamen zu weiteren guten Gelegenheiten.

Kuriose Szene bringt den Anschluss in der Schlussphase

In der absoluten Schlussphase keimte beim TuS Lingen noch einmal Hoffnung auf. Die Gäste bekamen einen Freistoß zugesprochen. Kastriot Krasniqi trat an und der Ball schlug zum 2:1-Anschlusstreffer im Netz ein. Es war eine etwas unglückliche und kuriose Situation, bei der der Ball für den SG-Keeper eigentlich haltbar schien. Doch trotz dieses späten Dämpfers verfiel die Heimmannschaft nicht in Panik, bewahrte die nötige Ruhe und verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich.

„Nie mehr 2. Liga!“ und ein grandioses Spieler-Feuerwerk

Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, brachen alle Dämme. Aus den Kehlen der Anhänger dröhnte lautstark und voller Humor der Party-Hit: „Nie mehr 2. Liga, nie mehr, nie mehr...!“ – eine wunderbare Anspielung auf den Abschied aus der unteren Spielklasse. Die Spieler selbst hatten nach dem Abpfiff ein grandioses Feuerwerk vorbereitet. Was für ein Riesenerfolg und was für eine Genugtuung für diesen kleinen, sympathischen Verein! Diese Meisternacht wird niemand vergessen.