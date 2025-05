SG E/K/A: Vierfach-Führung und Neuanfang – bewusster Rückzug

Bericht zur Neuausrichtung des Vereins:

In den vergangenen Monaten hat sich auf Vorstandsebene unseres Vereins einiges

bewegt. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns dazu entschlossen, eine

Neuausrichtung vorzunehmen, um den Verein zukunftsfähig aufzustellen. In diesem

Zuge möchten wir uns herzlich bei dem bisherigen Vorstand für die geleistete Arbeit und

das langjährige Engagement bedanken. Ohne diesen Einsatz wäre vieles, was unseren

Verein heute ausmacht, nicht möglich gewesen. Dennoch war es an der Zeit, frischen

Wind hereinzulassen und neue Impulse zu setzen.

Ein zentraler Bestandteil der Neuausrichtung ist die Umstrukturierung des Vorstandes.

Künftig werden wir die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen: Vier

gleichberechtigte Vorsitzende werden gemeinsam die Leitung des Vereins übernehmen.

Diese kollektive Führung soll nicht nur die Belastung einzelner reduzieren, sondern auch

die Vielfalt an Ideen und Perspektiven im Entscheidungsprozess fördern.

Sportlich mussten wir einen bitteren, aber realistischen Schritt gehen: Der freiwillige

Rückzug unserer ersten Mannschaft in die Kreisliga A war angesichts der personellen

Situation unvermeidlich – insbesondere im Hinblick auf die zweite Mannschaft, die

aktuell kaum dauerhaft spielfähig aufgestellt werden kann. Auch wenn die Qualität für

die Kreisoberliga im Kern des Kaders vorhanden ist, fehlt es derzeit schlicht an der

nötigen Kaderbreite, um auf Dauer konkurrenzfähig zu bleiben.

Umso erfreulicher ist es, dass der Kern der Mannschaft auch weiterhin zusammenbleibt

und somit eine stabile Basis für die kommende Spielzeit bildet. Ebenso können wir

weiterhin auf die engagierte und kompetente Unterstützung unseres Trainers Dennis

Kaufmann zählen, der den eingeschlagenen Weg mitgeht und uns mit seiner Erfahrung

und seinem Einsatz ein wichtiger Rückhalt bleibt.

Für die kommende Saison setzen wir uns realistische, aber ambitionierte Ziele. In der

Kreisliga A wollen wir sportlich eine gute Rolle spielen. Im Vordergrund steht jedoch der

Aufbau neuer Strukturen innerhalb des Vereins sowie die Stärkung des

Gemeinschaftsgefühls. Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der Zukunft

meistern und den Verein auf ein stabiles Fundament stellen.

Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Aufgaben und freuen uns auf die

Unterstützung unserer Mitglieder, Freunde und Förderer.