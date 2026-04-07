SG Eintracht zündet Trainerbombe: Neues Duo steht

Der Sportliche Leiter, Mario Spreitzer (links), und Vorsitzender Patrick Krick (rechts), präsentieren die beiden neuen Trainer der Eintracht, Amin Ouachchen und Baris Yakut. – Foto: SG Eintracht

BAD KREUZNACH.Die SG Eintracht hat bei der Trainersuche jetzt schneller als gedacht Nägel mit Köpfen gemacht. Und diese Personalien haben es in sich: Nachfolger von Thorsten Effgen, von dem sich die Bad Kreuznacher vor zwei Wochen getrennt hatten, ist ab der kommenden Saison Amin Ouachchen, aktuell Trainer beim rheinhessischen Bezirksliga-Spitzenreiter SKC Barbaros Mainz. Eine fußballerische Bombe zündet allerdings der neue Co-Spielertrainer: Diesen Posten wird Baris Yakut besetzen. Der 31-Jährige ist aktuell noch Spielertrainer beim Nahe-Bezirksligisten VfL Rüdesheim und hatte im Dezember eigentlich beim FC Schmittweiler-Callbach zugesagt.

Die Eintracht ist erst einmal froh, dass diese Kuh vom Eis ist: „Mit Amin Ouachchen haben wir einen Trainer gewonnen, der in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt hat, dass er Mannschaften formen und nachhaltig entwickeln kann. Er versteht es, mit unterschiedlichen Charakteren und Altersstrukturen zu arbeiten, bringt eine klare Spielphilosophie mit und steht für strukturierten, modernen Fußball. Zudem ist er hervorragend im Mainzer Raum vernetzt und bringt wichtige Impulse für die sportliche Weiterentwicklung unserer ersten Mannschaft mit“, erklärt der Verein in einer ersten Stellungnahme. Dazu freue man sich sehr über die Verpflichtung von Baris Yakut.

„Als ehemaliger Eintrachtler kennt er den Verein bestens und ist im Raum Bad Kreuznach hervorragend vernetzt. Mit ihm konnten wir einen echten Kreuznacher und ein Aushängeschild der Fußballregion für uns gewinnen. Er verfügt über eine enorme Erfahrung aus seiner aktiven Spielerkarriere und hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er sich kontinuierlich als Trainer weiterentwickeln möchte. Bei uns wird er nun den nächsten Schritt gehen und als Co-Trainer der ersten Mannschaft Verantwortung übernehmen.“