SG Eintracht: Wichtigeres als Fußball Vor dem Heimspiel gegen SC Idar-Oberstein II erreichte die SG Eintracht eine positive Nachricht

Bad Kreuznach. Obwohl die SG Eintracht beim jüngsten 3:3 gegen den TSC Zweibrücken bereits zum zweiten Male innerhalb von drei Wochen einen Drei-Tore Vorsprung hergeschenkt hatte, war Spott absolut Fehl am Platze. Zu tragisch wirkte vor allem die schwere Verletzung von Jan Wingenter nach, der mit einem komplizierten Wadenbein-Bruch ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Und schließlich war die Punkteteilung in der Pfalz am Ende auch gerecht gewesen, wie Bad Kreuznachs Trainer Thorsten Effgen eingestehen musste. „Letztlich war es sogar ein Punktgewinn, ich zähle den TSC Zweibrücken zu den stärksten Teams der Landesliga.“ Doch in regelmäßigen Abständen braucht der Übungsleiter solche Spielverläufe freilich nicht. Auch nicht am Sonntag beim nächsten Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des SC Idar-Oberstein (Anpfiff im Moebusstadion um 15 Uhr).

[MATCH-11133849] Spieltext SG Eintracht Ba... - Idar-Oberst. II

[MATCH-11133849] Spieltext SG Eintracht Ba... - Idar-Oberst. II