SG Eintracht verpflichtet Offensivtalent

Der Sportlicher Leiter Mario Spreitzer, Alan Kurpejovic und Vorsitzender Patrick Krick. – Foto: Karsten Theis

BAD KREUZNACH. Keine Punkte in der Verbandsliga, aber ein neues Offensivtalent unter Vertrag. Die SG Eintracht Bad Kreuznach bleibt ihrem Beuteschema treu und verstärkt sich zur kommenden Saison mit einem weiteren jungen Spieler aus der Region. Der 18-jährige Alan Kurpejovic aus Waldböckelheim schließt sich ab sofort der SG Eintracht an.

Kurpejovic spielte zuletzt in der U19 des SV Gonsenheim und konnte dort mit seinen offensiven Qualitäten auf sich aufmerksam machen. Mit seiner Verpflichtung setzt die SG Eintracht Bad Kreuznach weiter auf junge und talentierte Spieler aus der Region.

Der 18-Jährige wird bei der Eintracht vor allem in der Offensive eingesetzt und soll dort mit Tempo, Einsatzbereitschaft und Torgefahr für neue Impulse sorgen. „Mit Alan gewinnen wir einen sehr talentierten jungen Spieler aus der Region, der hervorragend in unsere Mannschaft und unsere Philosophie passt“, sagt Mario Spreitzer, Sportlicher Leiter der Eintracht. „Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat.“