SG Eintracht verliert trotz Ü40-Unterstützung

Dynamisches Duo, das diesmal nicht zur Entfaltung kam: Die Eintrachtler Edis Sinanovic (am Ball) und David Molnar. Foto: Luge

ZEISKAM / BAD KREUZNACH. Es bleibt dabei: Die SG Eintracht kann diese Saison auf fremden Plätzen einfach nicht gewinnen. Auch beim Tabellenzweiten, TB Jahn Zeiskam, setzte es eine letztlich deutliche 0:4 (0:0)-Schlappe, mit der die Bad Kreuznacher Fußballer weiter auf einen Auswärtsdreier warten und – was noch viel schlimmer ist – gefährlich nah an den Abstiegsplätzen der Verbandsliga Südwest verharren. Die daheim weiter ungeschlagenen Pfälzer benötigten allerdings eine 45-minütige Anlaufphase, um die personell aus dem letzten Loch pfeifenden Gäste von der Nahe doch noch in die Knie zu zwingen und ihre eigenen Aufstiegshoffnungen zählbar abzubilden.

Gegenüber dem vorausgegangenen 3:2-Sieg gegen Kandel hatte SGE-Trainer Thorsten Effgen gleich mal wieder auf drei Positionen umstellen müssen: Für Marvin Heinrich (krank), Sebastian Baumann (verletzt) und Jamal Willrich (gesperrt) rückten der wiedergenesene Kapitän Deniz Darcan sowie Jan Wingenter und Deniz Kaan ins Team. Die lange Liste an Kranken und Verletzten – zu allem Überfluss hatte sich auch noch Levi Mukamba in letzter Minute mit Grippe abgemeldet, Maik Strunk fällt mit Bänderriss lange aus – führte dazu, dass sogar der ehemalige Zweitmannschaftstrainer Sandro Schlitz und „Kreuznach-Besucher“ Adrian Simioanca (41) auf der Bank Platz nahmen. Ü40-Flair in der Verbandsliga.

Die sportliche Geschichte ist schnell erzählt: Nach einer insgesamt ereignisarmen, aber aus Bad Kreuznacher Sicht sehr ordentlichen ersten Halbzeit war es torlos in die Pause gegangen. „Wir hatten zwei gute Umschaltmomente, Zeiskam einen Pfostenschuss. Damit gegen ein solches Top-Team etwas geht, braucht es aber einen absoluten Top-Tag“, bilanzierte Thorsten Effgen nüchtern.

Deutlich ambitionierter kehrten nach der Erfrischungsviertelstunde die Hausherren zurück aufs Feld. Zunächst brachte Jannis Fetzner Zeiskam in Führung (47.), nur sieben Minuten später setzte Nikola Jakovljevic den zweiten Treffer drauf. Und mit dem 3:0 von Fetzner war nach 63 Minuten eigentlich der Deckel auf einer Partie, in der sich einige Eintrachtler in mancher Aktion nicht wirklich bei der Sache präsentierten. Auf das 0:4 durch Jonas Schäfer (79.) kam es dann auch schon nicht mehr an.

Ungünstige Gegentore nach guter erster Hälfte

Das 0:1 sei zu einem psychologisch sehr ungünstigen Zeitpunkt gefallen, als die „letzte Kette“ nicht ganz auf der Höhe war, sagte der SGE-Coach, der aber auch anerkannte: „Wir mussten dann das Risiko erhöhen, Zeiskam nutzt das dann eben gnadenlos aus. Spätestens mit dem 2:0 hatte der Gegner alle Trümpfe in der Hand. Für unsere Situation mit einem Dutzend Ausfälle haben wir eine gute Halbzeit absolviert. Da gilt es einfach die Klasse des Gegners zu akzeptieren und zum verdienten Sieg zu gratulieren.“

Für die Bad Kreuznacher geht es am kommenden Wochenende erneut gegen eine Pfälzer Mannschaft, aber zum Glück auf heimischem Rasen im Nahe-Stadion. Am Samstag erwartet die Eintracht den Gast aus Herxheim – eine Mannschaft, die sich tabellarisch auf Augenhöhe befindet. Im Hinspiel gab es dank eines Lastminute-Treffers von Leo Blenske ein spektakuläres 3:3-Unentschieden.

Eintracht Kreuznach: Marschall – Kreuznacht, Blenske, Langer, Wingenter, Schäfer, Molnar, Wolf, Rieß Darcan (74. Simioanca), Sinanovic (71. Flühr).





