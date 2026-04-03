SG Eintracht sucht nach Bonuspunkten im Osternest

Die SG Eintracht Bad Kreuznach will bei Tabellenführer Mechtersheim überraschen. – Foto: Mario Luge (Archiv)

BAD KREUZNACH. Rechtzeitig zum Osterwochenende hat sich Situation bei der SG Eintracht entspannt. Durch den 2:1-Erfolg bei der TuS Marienborn haben sich die Bad Kreuznacher im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga Luft verschafft. So richtig durchatmen können sie zwar noch nicht – immerhin stehen noch acht Meisterschaftsspiele auf dem Restprogramm – die Reise zum TuS Mechtersheim gestaltet sich inzwischen wesentlich entspannter (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr).

Mechtersheim – der dickste Fisch im Verbandsliga-Teich: In großen Schritten steuert das Team um Trainer Nauwid Amiri auf die Oberliga-Rückkehr zu. Doch die Ergebnisse der vergangenen Wochen waren im Hinblick auf Pfälzer Ansprüche durchwachsen. Auf ein 1:1 beim TuS Hohenecken, eine knappe Verbandspokalpleite gegen Schott Mainz und eine Fast-Niederlage beim 3:3 gegen die SG Hüffelsheim folgte dann jedoch ein 2:0-Erfolg bei Alemannia Waldalgesheim.

Gegen die schwächste Auswärtsmannschaft der Verbandsliga haben die Pfälzer um Ex-Eintrachtler Berkan Celebi einen weiteren Dreier eingeplant. Den wollen die Bad Kreuznacher jedoch natürlich nicht im Vorbeifahren überreichen – erst recht nicht nach dem ersten Auswärtsdreier in Marienborn. Dem ersten Saisonsieg auf fremdem Geläuf und „mega-wichtig“, wie Mario Spreitzer betont. „Da war mir auch egal, dass wir ab der 70. Minute etwas eingebrochen sind. Marienborn hat eine starke, fitte Mannschaft, die aus einer Serie kam. Besser ging es in unserer Situation nicht“, erklärt der Sportliche Leiter der SGE.

Druck bei der SGE etwas abgelassen

Der jüngste Dreier an der Kirschhecke hat den großen Druck bei der Eintracht abgelassen. Rechtzeitig zum Duell bei Spitzenreiter. Spreitzer: „Was nun über Ostern geht, nehmen wir gerne mit. Bonuspunkte.“ Was das Personal für Samstag betrifft, so steht hinter drei Spielern ein Fragezeichen: Ob Levi Mukamba, Daniel Pflüger und Jamal Willrich auflaufen können, wird sich erst im Abschlusstraining entscheiden. Sebastian Baumann ist nach seiner Kopfverletzung diese Woche wieder ins Training eingestiegen. „Ob er spielen kann, muss er selbst entscheiden.“

Und was gibt es Neues bei der Trainerfrage? Mario Spreitzer und seine Vorstandskollegen wollen das Thema so schnell wie möglich vom Tisch räumen, um den Blick auf das Sportliche zu lenken. Stand jetzt macht Spreitzer bis Saisonende weiter. „Und danach brauche ich vermutlich Urlaub.“





