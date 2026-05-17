SG Eintracht stresst den Meister

Fußball, griechisch-römisch: Eintrachtler David Molnar (weißes Trikot) und der Mechtersheimer Marcel Bormeth schenken sich in dieser Szene nichts. Foto: Mario Luge

BAD KREUZNACH. Die SG Eintracht hat ihr letztes Heimspiel der Verbandsligasaison 2025/26 verloren. Dem feststehenden Meister TuS Mechtersheim unterlagen die Bad Kreuznacher in einem ansehnlichen Spielchen mit 2:4 (2:2). Da es für beide Teams tabellarisch um nichts mehr ging, standen vor allem bei den Gastgebern Personalien im Vordergrund.

So wurden mit Levi Mukamba, Simon Marschall (nach Ginsheim-Gustavsburg), Matti Rieß, Yannik Wex, Edis Sinanovic, Tobias Kreuznacht und Jan Wingenter sowie Ilker Yüksel, der zur Spielvereinigung Ingelheim wechselt, gleich acht Spieler verabschiedet, die den Verein zu Saisonende verlassen. Yüksel wird sich nach zwei Jahren in Bad Kreuznach im Sommer dem Ost-Landesligisten anschließen. Der 27-Jährige hatte in den beiden vergangenen Spielzeiten 30 Partien für die Blau-Weißen in der Verbandsliga bestritten und dabei acht Treffer erzielt.

Entscheidung über Darcans Verbleib in dieser Woche?

Ob dem Traditionsklub mit Deniz Darcan noch ein weiterer Abgang bevorsteht, darüber ist aktuell die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen. Womöglich könnte aber schon diese Woche Vollzug gemeldet werden, so war zu hören. Doch noch hat der Eintracht-Kapitän eine andere Aufgabe vor der Brust. Der 32-Jährige möchte Torschützenkönig der Verbandsliga werden. Unterstützung erfährt er dabei von seinem Trainer: „Wir haben gegen eine starke Mannschaft insgesamt eine gute Leistung gezeigt, aber heute leider zu wenige Tore erzielt. Vor allem ärgert es mich, dass wir Deniz nicht noch eines mehr aufgelegt haben“, sagte Mario Spreitzer.

Bei der jüngsten 2:4-Niederlage traf Darcan lediglich per Elfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss. Es hätte durchaus ein bisschen mehr sein können – doch mal zielte der Kapitän nicht genau genug, in anderen Momenten scheiterte er am TuS-Keeper Sebastian Ehlert. Auch einen Seitfallzieher hatte der Offensiv-Leader erneut im Angebot.

2:2-Ausgleich mehr als verdient

Überhaupt hatten die Bad Kreuznacher in einer Partie auf Augenhöhe genug Chancen, stressten die Gäste immer wieder erfolgreich im Spielaufbau. Doch unterm Strich präsentierte sich der Meister aus der Pfalz, immer wieder durchs Zentrum angetrieben durch Ex-Eintrachtler Berkan Celebi, abgezockter. Beim 0:1 nutzte Alexander Biedermann das schläfrige SGE-Umschaltspiel. Zum 0:2 traf Mika Brunswig per Knie ins eigene Netz. Der 2:2-Ausgleich durch Malik Schäfer war zur Pause mehr als verdient.

Auch wenn die Hausherren in der zweiten Hälfte nicht mehr ganz an die Vorstellung zuvor anknüpfen konnten, so hatten sie immer den Fuß in der Tür. Derweil hatte jedoch Mechtersheim mit den Toren von Can Güney (69.) und Marvin Takpara (80.) eine fast hundertprozentige Ausbeute. Zunächst Felix Basting, später der eingewechselte André Müller hatten darüber hinaus nicht sonderlich viel zu tun.

Zurück zum Rennen um die Torjägerkrone. Das wird am letzten Spieltag im direkten Duell entschieden, wenn der FC Basara mit Gianni Auletta (25 Tore) und die SG Eintracht mit Darcan (26) aufeinandertreffen. Für die Mainzer hat sich nach der 1:2-Niederlage in Steinwenden die Hoffnung auf den zweiten Tabellenplatz und die Oberliga-Relegation erledigt. Und so können beide Teams ihren Top-Torjägern zuliefern. Spreitzer verspricht: „Das wird auch unser Hauptaugenmerk am Sonntag. Das hat Deniz verdient“

SG Eintracht: Basting (70. Müller) – Flühr (70. Kreuznacht), Brunswig, Blenske, Langer – Baumann, Molnar, Schäfer (89. Wex) – Cinar (68. Rieß), Darcan, Mukamba (68. Sinanovic).





