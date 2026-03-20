SG Eintracht strebt siebten Streich in Folge zu Hause an

Zu Hause eine Heimmacht: Die Mannschaft von Eintracht-Trainer Thorsten Effgen – Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Wieder auf heimischem Verbandsliga-Terrain darf die Eintracht am Samstag an den Ball. Die Bad Kreuznacher Fußballer erwarten im Nahe-Stadion um 16 Uhr Viktoria Herxheim und wollen nach der jüngsten Pleite punktemäßig zurück in die Spur.

Punkte sind nötig, denn die Mannschaft von Chefcoach Thorsten Effgen ist zumindest, was den viertletzten Platz angeht, noch nicht aus dem Schneider. Während die letzten Drei, TuS Steinbach (12 Punkte), VfB Bodenheim und SV Morlautern (beide 13) schon zehn Zähler hinter der Eintracht liegen, so beträgt der Abstand zur TSG Bretzenheim nur vier Punkte. Und da in der Oberliga mit dem SC Idar und dem FV Dudenhofen aktuell zwei Teams auf möglichen Südwest-Schleudersitzen Platz nehmen, droht auch eine Liga darunter die maximale Anzahl von vier Absteigern.

Deniz Darcan: "Es ist ein geiles Ambiente"

Personell ist kaum Entspannung in Sicht. Ein Dutzend fehlte beim 0:4 in Zeiskam, auch gegen das nächste Pfälzer Team gibt es viele Fragezeichen in der Kaderplanung. Nicht gesichert ist ein Einsatz der erkrankten oder verletzten Marvin Heinrich, Nils Flühr, Lennart Drees, Maik Strunk und Jan Wingenter. Definitiv fehlen werden Yannik Wex, Ilker Yüksel, Sebastian Baumann (alle verletzt) sowie Mika Brunswig und Niklas Langer (beide in Urlaub). Für den Einsatz fit wären derweil Jamal Willrich, Levi Mukamba, Deniz Cinar, Matti Rieß und Leonardo Rastiello sowie Neuzugang Alan Kurpejovic. "Wer am Wochenende dann auch tatsächlich dabei ist, können wir Mitte der Woche gar nicht sagen. Das kann sich alles sehr schnell ändern", betont Deniz Darcan. Der Co-Spielertrainer kann nach seiner Muskelverletzung inzwischen schmerzfrei trainieren. "Ich bin seit Kandel wieder ohne Probleme im Training."

Fakt ist auch: Im heimischen Nahe-Stadion scheinen sich Darcan und seine Kollegen als sechstbeste Heimmannschaft der Liga aktuell deutlich wohler zu fühlen. "Das kann ich nicht bestreiten, es ist aber auch ein geiles Ambiente", sagt der 31-Jährige. "Im Grunde halte ich nicht so viel von solchen Statistiken. Wir können in dieser Saison gegen jeden Gegner bestehen. Und in der Verbandsliga kann eigentlich auch jeder jeden schlagen."

Auch Herxheim, das ebenfalls noch gegen den Abstieg punkten will. Abstieg? Darcan: "Ich schaue immer nach oben. Auch wenn natürlich allen Beteiligten bewusst ist, dass wir uns noch absichern müssen."