SG Eintracht: Spiel, Spaß, Spektakel Bad Kreuznacher Landesliga-Fußballer sind für viele Tore gut +++ Am Sonntag gegen Hinterweidenthal

Bad Kreuznach. Ganz klar: Die SG Eintracht steht in dieser Landesliga-Saison für Spiel, Spaß und Spektakel. Gerne lassen die Bad Kreuznacher mal einen 0:3-Vorsprung liegen, wie bei den 3:3-Unentschieden gegen Weselberg oder in Zweibrücken. Dann machen sie auch mal einen kühlen 5:0-Vorsprung wieder heiß, etwa beim jüngsten 6:4-Derbysieg in Hackenheim. Bei den SGE-Fußballern ist (fast) immer etwas los. Auch am Sonntag im Heimspiel gegen Hinterweidenthal? Ab 14.45 Uhr gibt’s die Antwort im Moebusstadion.