SG Eintracht muss für 5:0 hart arbeiten Team von Thorsten Effgen gewinnt am Ende souverän beim VfR Kaiserslautern +++ Bestes Auswärtsteam

Eines ist klar für Eintracht-Coach Thorsten Effgen: „Langweilig wird die ,LaLiga‘ diese Saison bestimmt nicht. Jede Woche ist eine neue Herausforderung.“ Doch auch wenn sich das jüngste Ergebnis seiner Mannschaft vermeintlich deutlich anhört: Vor der Dreier-Feier kommt die harte Arbeit auf dem Platz. Auch – und gerade – bei Spielen in der Pfalz. Der VfR Kaiserslautern machte es seinen Gästen von der Nahe nämlich nicht einfach, stand wie erwartet kompakt und hätte nach den beiden Eintracht-Toren durch Sebastian Baumanns Sonntagsschuss (39.) und Levi Mukambas Solo-Aktion (45.) selbst wieder zurück ins Spiel kommen können, vergab aber aussichtsreich nach einem Eckball. „Mit dem 1:2 läuft es anders“, ist sich Effgen sicher.

Im Gegensatz zum 3:3 aus der Vorwoche ließen die Bad Kreuznacher diesmal nicht nach, änderten vielmehr die Herangehensweise. „Wir haben die Räume in der zweiten Halbzeit mit kurzen Pässen selbst eng gemacht und dadurch eine größere Dynamik in unser Spiel bekommen.“ Und so stand nach den drei weiteren Treffern von Bastian Kreidler (77.), Baumanns Freistoß (80.) und Bertin Gelenbevi (89.) am Ende aufgrund der zweiten Halbzeit ein letztlich doch verdienter Erfolg. Und gar nicht langweilig.

Eintracht: Basting – Mörbel (82. Wollmann), Ceylan, Strunk, Köllmer (85. Tusina), Darcan, Celebi (71. Nauth), Baumann, Wingenter (82. Gelenbevi), Auletta, Mukamba (70. Kreidler).