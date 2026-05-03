SG Eintracht mit viel Spaß zum Klassenverbleib

Auch in dreifacher Überzahl bekommen die Pirmasenser den Eintrachtler Levi Mukamba nicht in den Griff. Dieses Foul an der Strafraumgrenze führt zum Strafstoß, den Deniz Darcan zum 1:0 für die Bad Kreuznacher verwandelt. Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Was vor wenigen Wochen kaum einer in dieser Form für möglich gehalten hätte, steht nach dem viertletzten Spieltag in der Verbandsliga fest: Eintracht Bad Kreuznach hat die Klasse so vorzeitig wie endgültig gehalten. Ein klarer 4:0-Erfolg über die U23 des FK Pirmasens machte es möglich. Hauptverantwortlich war wieder einmal Deniz Darcan. Wenige Tage vor seinem 32. Geburtstag erzielte der Kapitän einen Dreierpack, setzte sich mit jetzt 25 Treffern an der Spitze der Torjägerliste.

Mit dem zwischenzeitlichen 3:0 sei er zur Ruhe gekommen, gab Übergangstrainer Mario Spreitzer zu und stellte die rhetorische Frage: „Hättet ihr das vor fünf Wochen geglaubt?“ Den größten Anteil an der Entwicklung habe die Mannschaft selbst, mit den voranschreitenden Protagonisten Darcan und Sebastian Baumann. Seine eigene Rolle? „Die Ansprachen mache ich!“ Klar sei, dass die Eintracht unter ihm Spaß am Fußballspielen habe und nach vorne spielen, Tore erzielen wolle.

Die erste Torgelegenheit gegen „die Klub“ hatte diesmal Leo Blenske. Sein Kopfball nach einer Ecke ging aber knapp vorbei (7.). Im direkten Gegenzug parierte Keeper Felix Basting klasse gegen Noah Stilb. Es folgten zehn Minuten, in denen sich die Eintracht Chancen en masse erspielte. Ein genialer Chip von Darcan auf den durchstartenden Levi Mukamba, das Foul, Darcan verwandelte den unstrittigen Strafstoß zur Führung (21.), hätte per Scherenschlag (23.) und allein vor Torwart Lukas Kupper (24.) nachlegen können, vielleicht sogar müssen.

Mukamba reißt immer wieder Lücken auf

Auch der starke David-Florin Molnar brachte den Ball nicht unter (26.). Immer wieder riss vor allem Mukamba mit starken Läufen über die rechte Angriffsseite die Gästeabwehr auseinander. Statt eines weiteren eigenen Treffers folgten jedoch nach einer halben Stunde wilde Minuten, in denen Basting die Führung in mehreren Aktionen festhielt. Die Gäste verdienten sich dabei das Lob Spreitzers: „Das ist eine gute Mannschaft, die zu Unrecht ganz unten steht.“

Nach der Pause brauchten beide Teams Anlaufzeit. Mit dem ersten ernsthaften Angriff scheiterte Darcan erst an Kupper, traf nach gewonnenem zweiten Ball und einer Kombination über Mukamba und Malik Schäfer dann aber doch (56.) und ließ sich fünf Minuten später bei einem zu kurz geratenen Rückpass nicht lange bitten, schob locker ins lange Eck. Den Endstand besorgte der eingewechselte Jamal Willrich (70.), als die Gäste immer mehr öffneten, ihrerseits aber keine Gefahr mehr ausstrahlten.

Spreitzer grinst: „Deniz war nicht ganz schlecht...“

„Deniz war nicht ganz schlecht...“ Spreitzer wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte. Der Gelobte wiederum konnte sich die Entwicklung selbst nicht erklären. „Ich versuche, den gleichen Fußball zu spielen wie immer, im Moment klappt es einfach. Umso wichtiger und erfreulicher ist es, dass wir damit den Klassenerhalt eingetütet haben.“ Wichtig sei vor allem, dass die Mannschaft defensiv sicher stehe. „Das wirkt sich auch auf uns vorne aus.“ Ganz wesentlich sei diesmal die Leistung von Basting gewesen. „Felix hat eine überragendes Partie gemacht und uns im Spiel gehalten.“ Dass es dann im richtigen Moment vorne klingelte, machte das Eintracht-Glück perfekt.

SGE: Basting – Langer, Blenske, Brunswig, Kreuznacht (71. Kurpejovic)– Molnar, Baumann, Schäfer (76. Strunk) – Mukamba (58. Willrich), Darcan, Rieß (71. Heinrich)





