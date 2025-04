SG Eintracht mit besseren Vorzeichen

– Foto: Michael Wolff

Bad Kreuznach. „Diese Pause hat richtig gutgetan“, sagt Thorsten Effgen. Das spielfreie Oster-Wochenende ließ den Trainingskader von Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach wieder auf 16 Feldspieler anwachsen. „Ein Plus von 25 Prozent“, rechnet der Chefcoach vor. Auch wenn David Molnar direkt mit einem Ziehen an der Leiste zum Physio marschierte und Mika Brunswig noch ein weiteres Spiel rotgesperrt fehlt – es sind gute Vorzeichen vor dem Heimspiel gegen Spitzenreiter FV Dudenhofen am Samstag (17 Uhr).

„Wir freuen uns brutal auf dieses Spiel", betont Effgen. Durch den frühzeitig gesicherten Klassenerhalt bestehe zwar der Luxus, auch Spielern aus der zweiten Reihe vermehrt Chancen zu geben. Aber klar ist, auch im Sinne des Wettbewerbs: Die Eintracht will an das 3:3 aus der Hinrunde, „unsere vielleicht beste Saison-Leistung", anknüpfen. Und nach den teils krachenden Pleiten in Gau-Odernheim (1:8), gegen Zeiskam (1:2) und in Waldalgesheim (0:6) mal wieder einen „Großen" schlagen.

Dazu müsste die Chancenverwertung sich verbessern. Ein „richtig gutes Auswärtsspiel“ sah Effgen zumindest 60 Minuten lang bei der TSG Bretzenheim, „von der katastrophalen Chancenverwertung abgesehen. Dann ging der Verschiebebahnhof los.“ Für die Kellerkinder traf ein A-Jugendlicher doppelt, und bei der Eintracht summierten sich körperlicher und mentaler Verschleiß am Ende einer Englischen Woche. Berkan Celebi kickt in der Kings League