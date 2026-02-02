Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SG Eintracht meldet Last-Minute-Transfer aus der Oberliga
Verbandsligist hat Jamal Chinedu Willrich verpflichtet
von Philipp Durillo · Heute, 17:01 Uhr · 0 Leser
Freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit: Der sportliche Leiter Mario Spreitzer, Jamal Willrich und der Vorsitzende Patrick Krick (v.l.n.r.). – Foto: Karsten Theis
Bad Kreuznach. Nach den jüngsten Vertragsverlängerungen mit wichtigen Spielern und dem Trainerteam für die kommende Saison meldet die SG Eintracht Bad Kreuznach eine Verstärkung für die laufende Runde. Der Verbandsligist hat die Verpflichtung von Jamal Chinedu Willricht bekanntgegeben. Der 20-Jährige, der in Langenlonsheim wohnt, kommt vom Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach an die Nahe.
"Er bringt bereits trotz seines jungen Alters wertvolle Erfahrungen aus dem höherklassigen Fußball mit. Wir sind überzeugt, dass er sportlich wie menschlisch eine Bereicherung für den Verein sein wird", heißt es in einer Pressemitteilung der SGE.
In der laufenden Saison kam Willrich elfmal zum Einsatz, in der Vorsaison absolvierte der 20-Jährige 20 Partien für Wormatia Worms (drei Tore).