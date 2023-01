SG Eintracht: Leichtigkeit trotz kalter Duschen SG Eintracht startet als „LaLiga“-Tabellenführer in die Restrückrunde +++ Testspiele nur auswärts möglich

Neben der Entwicklung der jungen Mannschaft ist es dem 47-Jährigen und seinem Team binnen kurzer Zeit auch gelungen, die Freude am Spiel und eine gewisse Leichtigkeit zurückzubringen. „Das überträgt sich in der Regel auch auf das Umfeld und die Zuschauer“, weiß Effgen. „Aber so etwas fällt nicht einfach vom Himmel, sondern ist harte Arbeit“, betont er und nennt zugleich das Stichwort für die ersten Wochen der Vorbereitung, die am 10. Januar gestartet ist. „Das Programm ist stramm, vor allem mit Fastnacht mittendrin. Aber diese sechs Wochen werden wir brauchen“, erklärt der Trainer, der einige Punkte auf seiner Liste mit Trainingsinhalten stehen hat: „Im letzten Drittel wollen wir am Spieltempo, der Präzision und dem Abschluss arbeiten.“ Defensiv liegt ein Augenmerk auf der Kontersicherung. „Dazu haben wir bislang ganz wenig gemacht, weil wir viele andere Dinge nachholen mussten“, sagt der 47-Jährige, für den der Fortschritt bei der defensiven Stabilität vor allem über Aufmerksamkeit und das Bewusstsein geht, „frühzeitig in eine aktive Rolle zu wechseln“.

Dass man als Ligaprimus, der mit fünf Punkten Vorsprung in die Restrückrunde geht, aber auch einiges richtig gemacht hat, liegt auf der Hand. „Alle guten Dinge, die wir uns bereits erarbeitet haben, wollen wir natürlich beibehalten“, sagt Effgen. Der Lehrer ist mit der Lernbereitschaft und Energie seiner Spieler sehr zufrieden.

So heiß das Team der SG Eintracht auch auf den Start der Restrückrunde ist, so kalt sind die Kabinen und Duschen im Moebusstadion wegen der städtischen Energiesparmaßnahmen. In Winzenheim dagegen ist der Kabinentrakt fest in der närrischen Hand der Jerrys. Mit ein Grund, warum die SGE alle fünf Testspiele auswärts absolvieren muss. Besonders dankbar sei man, betont Thorsten Effgen, der SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim, die der Eintracht ebenfalls „Asyl“ gewährte. Bewusst habe man den Bezirksligisten daher auch für die Generalprobe vor dem Ligastart gegen Verfolger Rodenbach (25. Februar) ausgewählt.

Personell hat mit Bertin Gelenbevi, der sich woanders mehr Spielzeit erhofft, lediglich ein Spieler die Kreuznacher verlassen. Bei Tim Schimmer – stand jetzt wohl der einzige potenzielle „echte“ Neuzugang – zieht sich der Transfer dagegen weiter hin, da der FV Budenheim auf eine hohe Ablösesumme besteht. Die wiederum ist die SG Eintracht nicht bereit zu zahlen. Bis kommenden Dienstag haben beide Klubs noch Zeit, eine Lösung im Sinne des 25-jährigen Angreifers zu finden und eine Sperre zu umgehen.