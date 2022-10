SG Eintracht: Knalleffekte und Nauth-Hattrick Bad Kreuznach schlägt SC Idar 6:2 und erklimmt die „LaLiga“-Tabellenspitze

BAD KREUZNACH. Am Ende durfte getanzt werden, schallten „Spitzenreiter!“-Rufe der Fans durchs spärlich besuchte Moebusstadion. Bis die zweite Mannschaft des SC Idar besiegt war, brauchte es aber viel Arbeit. Am Ende behielt die SG Eintracht im Nahe-Duell absolut verdient die Oberhand, siegte auch in der Höhe absolut verdient mit 6:2. Verantwortliche wie Spieler allerdings wussten Ergebnis wie Tabellensituation richtig einzuordnen.

Zwei Knackpunkte hatte die Partie. Einmal den Ausgleich zum 2:2 für die Eintracht, den Marc-Michael Nauth per Kopf mit dem Pausenpfiff erzielte, und dann das 3:2 durch einen 16-Meter-Schuss von Sebastian Baumann nach gut einer Stunde. Danach lief das Eintracht-Spiel, erhöhte Nauth binnen drei Minuten per Doppelpack mit einer Flanke, die ins lange Eck fiel, und einem überlegten Schlenzer von links (64., 66.). Deniz Darcan machte schließlich nach einem Spielzug den Deckel drauf (83.).

„Haben anderen Anspruch als in der ersten Hälfte“

Die erste Halbzeit war indes noch nicht so, wie es sich die Kreuznacher vorgestellt hatten. „Unser Anspruch ist ein ganz anderer als das, was wir da gezeigt haben“, gab Baumann nach der Partie zu. Trainer Thorsten Effgen sprach von „42 Minuten, in denen wir vor allem Passivität an den Tag gelegt und nur reagiert haben.“ Der Wille, den Ball ins Tor des Gegners zu bringen, war nur selten erkennbar. Die Ausnahme war Berkan Celebis Kracher nach Gewinn des zweiten Balls aus 16 Metern zum 1:1 an die Unterkante der Latte (19.).

Auf der anderen Seite reihten sich Fehler aneinander. Deren Folge waren die Gegentreffer zum 0:1 durch Elias Ludwig per Foulelfmeter (16.) und das 1:2 von Lars Lindecke (40.), der nach einem verlängerten Freistoß aus dem Halbfeld völlig frei stand und Mark Becker keine Abwehrchance ließ. Allein: Dieses Tor wurde zum Weckruf für die Kurstädter. Damit wurde der Schalter endgültig umgelegt. „Das Ergebnis stellt zufrieden, die Leistung nicht. Und mir geht es vorrangig um die Leistung.“ Effgen sprach Klartext und wurde von Baumann bestätigt. „Wir haben es in der ersten Halbzeit mit und gegen den Ball nicht gut gemacht“, analysierte der. Im zweiten Abschnitt seien die Gäste dann platt gewesen. Die drei Treffer hatten ihnen zusätzlich den Zahn gezogen. Was die Eintracht trifft, sind die langfristigen Ausfälle von Thiemo Stavridis und Jan Wingenter. Am Sonntag musste zudem Mike Strunk wegen Krankheit passen. „Das Übergewicht in der Zentrale und die Intensität im Spiel gehen uns dadurch teilweise ab“, so Effgen, der auf der Suche nach einem Konstrukt ist, „das uns weniger anfällig macht.“ Die Eintracht braucht in ihrem Spiel insgesamt mehr Konstanz, mehr Sicherheit. „Der nächste Monat wird entscheidend“, erklärte Baumann. Da spielt die Eintracht zunächst in Hackenheim, dann bei der SG Hüffelsheim, den beiden direkten Konkurrenten um den ersten Platz. Derbys, die viel Spannung versprechen.